Noô, le deuxième tome, Subral

Subral est le deuxième tome de la série Noô, adapté du roman de Stefan Wul. Une bande dessinée de Laurent Genefort et Alexis Sentenac, parue aux éditions Glénat, en août 2020, dans laquelle le space opera se poursuit, avec quelques rebondissements.

Brice suit Jouve Deméril, son père adoptif, dans une fuite, avec le groupe de rebelles. Ils ont quitté Grand’Croix, mais le danger est omniprésent et des épreuves vont être à surmontées. Brice fait attention à lui et à son père observant Hag, restant avec Xam. Ils progressent dans la forêt, avec les gouvernementaux à leur trousse, mais aussi dans une zone Noô-activen pour tenter de semer leurs poursuivants. Une zone dangereuse, de laquelle sort des particules spy perturbant la pensée de n’importe quel être vivant. De terribles hallucinations attendent donc nos héros, contre lesquelles on ne peut que périr si l’on se laisse faire. Aussi, il va leur falloir ne pas paniquer et ne se focaliser que sur leur marche. Avant de partir, Jouve met en garde son fils. Alors que le groupe tente de progresser et de se concentrer, les esprits les plus faibles se font avoir et des personnes commencent à délirer…

L’aventure se poursuit pour Brice, Jouve et tout le groupe de rebelles. Les éléments continuent de se mettre en place, dans cette bande dessinée de transition. Le monde extraterrestre continue de se dévoiler, également, à travers cette poursuite surprenante et pleine de rebondissements, entre particules spy, camouflages en forêt, pour éviter l’affrontement avec les ennemis, combats, mort, rencontres, gnomes… Le récit est bien découpé, toujours aussi bien rythmé, offrant une belle immersion dans ce monde étrange, inquiétant, aux découvertes incroyables. L’échappée fantastique laisse à découvrir un territoire hostile et sauvage, présentant des épreuves pour ces héros qui se battent pour la libération des peuples de Soror. Le dessin est agréable, offrant un trait fin et vif, des personnages expressifs, ainsi qu’un univers fascinant visuellement, à retrouver à travers de belles planches.

Subral est le deuxième tome de Noô, une bande dessinée des éditions Glénat, qui s’adapte du roman de Stefan Wul, offrant ainsi un récit captivant, immersif et incroyable, au cœur d’un univers de science-fiction hostile, où un groupe de rebelles tentent de renverser le gouvernement.