Aventure Floreval – le parc 100% fun à 30 km de Paris

Aventure Floreval situé à 30 km de la Capitale, profitez d’un grand choix d’activités pour toute la famille dans un cadre verdoyant ; accrobranche, bootcamp, laser game en forêt, découverte de la ferme, sensibilisation à la nature…

AVENTURE FLOREVAL

Parc d’activités aux portes de Paris

Pas besoin d’aller très loin de Paris pour passer une journée inoubliable. Le plus grand parc d’aventure en forêt d’Ile-de-France vous tend les bras ! Aventure Floreval accueille petits et grands dans un cadre naturel exceptionnel, au coeur de la forêt de Morionville, à 30 minutes de Paris.

Sensations Fortes et Adrénaline

17 parcours d’accrobranche pour tous les niveaux (du débutant au pro des cimes), une catapulte humaine, un laser game entre les arbres mettront à rude épreuve les “même pas cap”.

Laser-Game en forêt : Action, intensité et challenge en équipe sont les maîtres-mots de cette activité. Il sollicite vos aptitudes à communiquer au sein d'un groupe d'au moins 8 personnes, à nouer des ententes et mettre en oeuvre une stratégie. Ce jeu accessible de 7 à 99 ans et se pratique dans les meilleures conditions grâce à des équipements de dernière génération : des casques récepteurs à infra-rouge interactifs pour permettre aux autres de vous toucher, des fusils à infra-rouge équipés d'une lunette de visée à point rouge pour abattre le plus de cibles possibles, et un écran LCD, indiquant score et munitions en temps réel.

Catapulte humaine : C'est le principe du saut à l'élastique mais à l'envers. Ici vous êtes arrimés au sol, l'élastique est tendu au fait des arbres. Les plus téméraires peuvent vivre une accélération allant jusqu'à 3G ! Ce challenge s'adresse aux plus de 9 ans (40 kg) qui recherchent un maximum d'adrénaline. Vous allez ADORER !

Pour les petits champions hauts comme 3 pommes

Parc animalier : une trentaine d’animaux attendent les plus jeunes pour partager un moment de tendresse et de complicité.

Accro Spider : une aire de jeux de 700 m2 perchée dans les arbres. Sur deux niveaux, elle fera le bonheur des 3-10 ans.

Sentier d'aventures sylvicoles : au cours d'une balade en famille, les petits curieux découvrent les secrets de la forêt en résolvant des énigmes amusantes.

Hôtel à insectes : il abrite différentes espèces d'insectes présentes dans le Parc et vise à sensibiliser le jeune public à l'importance de la classe des insectes dans le règne animal et la biosphère.

Une aire de restauration couverte est proposée pour les visiteurs.

Aventure Floreval s’engage en faveur de l’écologie

Ouvert en 2005, Le Parc Aventure Floreval est le fruit d’une passion familiale pour la nature et la vie en plein air. Dans un esprit ludique et bienveillant, le Parc sensibilise jeunes et moins jeunes à l’éco-système forestier et au respect de la nature.

INFORMATIONS PRATIQUES ET BILLETTERIE :

Parc ouvert de fin mars à début novembre

Aventure Floreval – 97 route de Limours – 91680 Bruyères-le-Châtel

En ligne : www.aventure-floreval.fr

Téléphone : 0 820 22 44 24 (non surtaxé)

Tarifs : à partir de 5 euros.

CE/ Scolaires / Groupes / EVJF et EVG => Demandez un devis