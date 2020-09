Apolline – Sur le pot !

La collection des éditions Mango jeunesse, Apolline, se complète avec Sur le pot !, paru en février 2020. Un livre de Didier Dufresne et Armelle Modéré, qui propose aux tout-jeunes lecteurs de découvrir leur héroïne dans son quotidien et aux parents quelques conseils pour accompagner les enfants.

Apolline est avec son doudou, elle lui demande s’il veut jouer à l’école. Bientôt, ils se retrouvent tous les deux devant un tableau blanc. La petite fille comprend rapidement que son doudou veut apprendre à lire et à compter. Elle joue d’abord avec les lettres, qu’elle installe sur le tableau, puis montre et présente les lettres. Ensuite, elle explique les chiffres en comptant jusqu’à dix ! C’est alors qu’elle s’approche de doudou en affirmant qu’il ne l’écoute pas ! Elle lui demande pourquoi il n’arrête pas de gigoter tout le temps. Enfin, la petite fille comprend vite que doudou a envie de faire pipi…

C’est à travers le jeu et la façon de faire de la jeune héroïne, que les jeunes lecteurs vont découvrir le pot, pour faire pipi comme les grands. Une histoire du quotidien, rassurante pour les enfants, pleine de tendresse et d’humour, avec Apolline qui s’amuse à faire faire pipi à son doudou. Le récit est vivant, dynamique et plaisant, avec cette petite héroïne qui fait comme les grands et tente de rassurer doudou, pour qu’il puisse quitter les couches et se mettre sur le pot, pour faire pipi. Le dessin est tout aussi touchant et amusant, dévoilant le quotidien de la petite fille et de son doudou.

A la fin de l’ouvrage, des conseils d’une éducatrice Montessori pour accompagner les tout-petits dans leurs apprentissages de l’autonomie et de la propreté, de manière bienveillante, sont suggérés. Ainsi, les encouragements et le comportement positif sont développés, tout comme le respect du rythme de l’enfant.

Sur le pot ! est un nouvel album d’Apolline, paru aux éditions Mango. Une nouvelle aventure du quotidien de la jeune héroïne et de son doudou, qui proposent aux tout-jeunes lecteurs de découvrir le pot, à travers le jeu, la complicité et l’humour.