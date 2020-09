Le dragon et la nonne, le deuxième volume

C’est aux éditions Soleil manga, dans la collection Fantasy, qu’est paru, en août 2020, le deuxième volume de cet ouvrage ludique et pédagogique Le dragon et la nonne. Un manga de Yuya Takano, qui présente une histoire improbable et pourtant drôle, fantastique et fantaisiste.

La jeune sœur Clara et Idoru, le dragon auquel elle a été offerte en sacrifice, sont en train de se promener. La jeune femme découvre des fruits et les fait voir au dragon. Idoru explique que cela le gonfle d’aller chercher à manger à Clara, mais intérieurement, il espère qu’elle ne va pas rester maigre ainsi. Il aimerait qu’elle mange un peu plus, pour grossir et devenir plus savoureuse… La jeune sœur a chaud, le dragon explique que le volcan est proche et la terre est aride. En regardant autour d’elle Clara s’aperçoit qu’elle voit de la vapeur, puis découvre, un peu plus loin une baignoire ! Elle pense alors que des gens devaient vivre ici auparavant, et qu’ils se lavaient dans cette baignoire, avec de l’eau chaude. Le dragon ne comprend pas et se demande pourquoi ils n’allaient pas dans la rivière pour se laver…

Voilà une nouvelle occasion pour la jeune sœur Clara de sortir, balai, brosse et autres outils de ménage, pour se mettre à l’œuvre et faire briller ce nouvel endroit. La lecture est toujours aussi plaisante, pleine d’humour, de rebondissements, de surprises et d’astuces de ménage. De nouvelles rencontres vont dynamiser le récit, découpé en plusieurs chapitres. Un chevalier qui enquête, un dragon qui mange le sacrifice d’Idoru, des gnomes, entre autres, apportent un nouveau souffle et un brin d’aventure à cette série amusante. L’entretien de son intérieur est toujours au centre des préoccupations de la jeune sœur, qui en fait de la magie et épate ainsi tout le monde, au grand désarroi du dragon, qui est également touché par cette forte magie ! Le dessin est toujours aussi agréable, dynamique et expressif, offrant un bel ouvrage à découvrir.

Le dragon et la nonne reviennent avec un deuxième volume, paru aux éditions Soleil manga. Une histoire originale, surprenante, drôle, ludique et pédagogique, s’amusant sur l’entretien de l’intérieur, de la magie du ménage, avec des personnages attachants.