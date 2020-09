Tu es le jardinier de ton cœur est un nouvel ouvrage d’Olivier Clerc et Gaia Bordicchia, paru aux éditions Flammarion, en août 2020. Un album dans lequel les jeunes lecteurs vont pouvoir retrouver Pompon, à travers un conte bienveillant, qui fait grandir.

C’est la fin de la journée, dans la forêt du Grand Chêne. Le soleil est déjà bas dans le ciel, offrant une atmosphère étrange. Pompon, le petit lapin, a passé l’après-midi chez son ami Ronald le renard. Les deux mais ont joué et n’ont pas vu le temps passer. Maintenant, il est temps, pour le petit lapin, de rentrer, car il doit être chez lui avant la nuit. Ronald le met en garde, pour traverser la forêt. Il affirme qu’à cette heure-ci, le petit lapin pourrait croiser un ogre… Pompon s’étonne et se met à trembler. Le petit lapin ne savait pas qu’il y en avait dans la forêt !

Alors, Pompon rentre chez lui prudemment, avec la boule au ventre, de peur de rencontrer un ogre. Alors qu’il arrive enfin à la maison sa maman s’étonne de le voir ainsi. Elle comprend tout lorsque son petit lapin lui explique que Ronald lui a parlé d’ogre ! Le petit renard a semé une graine de mensonge dans la tête de son ami, lui faisant ainsi peur… Mais alors comment faire pour savoir si ses amis disent des mensonges ou pas ? Le récit est bienveillant, tout en douceur, et assez dense, pour que les jeunes lecteurs puissent s’immerger facilement dans cette histoire fascinante. Le conte est doux, présentant la thématique de la confiance en soi, ainsi que de la construction de son propre bonheur, avec l’aide de personne de confiance. Un album qui fait du bien et qui rassure, pour apprendre à grandir et à créer son bonheur, à travers l’image d’un jardin. Le dessin est tendre, avec un trait fin, fluide et travaillé, offrant un bel univers coloré à découvrir.

Tu es le jardinier de ton cœur est un nouvel album plein de tendresse et de bienveillance, paru aux éditions Flammarion. Un conte pour les jeunes lecteurs, entre confiance en soi et construction de son propre bonheur, pour bien grandir.