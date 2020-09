Qui est Ninebot, le fabricant chinois qui a racheté Segway ?

Se déplacer en véhicule électrique est la grande tendance du moment. Leur avantage ? Ils permettent de se déplacer aisément, ils ne coûtent pas cher en carburant et surtout, ils ne polluent pas. L’un des véhicules électriques les plus utilisés est le Segway, dont on va parler dans cet article. Parmi les fabricants de Segway les plus populaires, on retrouve Ninebot, le géant chinois. Comment a-t-il racheté Segway ? Quels sont les modèles qu’il propose ? On vous dit tout dans cet article !

Ninebot a-t-il réellement racheté Segway ?

Le gyropode Segway a été inventé et mis sur le marché en 2001. À l’origine, Segway était le nom de l’entreprise ayant mis au point le gyropode, et l’ayant commercialisé entre 2002 et 2015. À l’époque, c’était une véritable révolution, car il s’agissait du tout premier véhicule individuel, doté d’un moteur électrique lui procurant une vitesse de 19 km/h.

Ninebot, quant à elle, est une entreprise chinoise créée en 2013, et qui s’est fait connaître à l’échelle mondiale en 2014.

En effet, c’est en novembre 2014 que Ninebot est devenue connue du grand public et ce, suite à une plainte déposée par Segway en novembre 2014. L’entreprise américaine a porté plainte, auprès d’une administration gouvernementale des États-Unis, contre plusieurs fabricants chinois, notamment Ninebot, les accusant d’avoir volé ses brevets. Ce fut donc une grande surprise lorsque, le 1er avril 2015, Ninebot a annoncé avoir racheté 100% des parts de Segway . Pour ce faire, l’entreprise chinoise a levé 80 millions de dollars auprès de Sequoia Capital ainsi que de Xiaomi. Depuis, les deux entreprises ont fusionné, et c’est donc Segway-Ninebot qui est devenu le leader du gyropode à l’échelle mondiale.

Quels sont les produits proposés par Ninebot ?

Ninebot propose deux gyropodes : le Ninebot S et le Segway S-PLUS.

Le Ninebot MiniPRO

Le Ninebot MiniPRO est le modèle de base de chez Ninebot . Son principal atout est qu’il est facile à conduire, notamment grâce au guide que l’on trouve sur l’application Segway-Ninebot. Sa vitesse maximale est 25 km/h, tandis que son autonomie est de 30 kms.

Il possède des feux à LED, permettant d’avoir des lumières d’ambiance, que vous pouvez personnaliser via l’application, mais aussi de sécurité. Ils permettent d’indiquer aux usagers de la route que vous allez tourner ou freiner. Enfin, si besoin est, vous pourrez aisément le transporter, étant donné qu’il ne pèse que 12.8 kgs.

Le Segway S-PLUS

Le Segway S-PLUS est une version améliorée du Ninebot S. En effet, sa vitesse maximale est de 20 km/h, et son autonomie est de 35 kms. Son moteur est également plus puissant, vous permettant de monter des pentes de 15° en toute aisance.

Tout comme le Ninebot S, l’application vous sera très utile afin d’apprendre à utiliser ce Segway, mais ce n’est pas tout. Le mode “Suivez-moi” vous permet de le contrôler via une télécommande. De ce fait, ce n’est pas uniquement un moyen de transport, c’est aussi un véritable robot. Il peut vous être utile, notamment pour porter vos affaires et ce, grâce à la technologie d’auto-équilibrage.