Alouette – Ed. Glénat

Alouette est un récit complet troublant et étrange, d’Andréa Delcorte, paru aux éditions Glénat, fin janvier 2025. Une bande dessinée aux allures survivalistes, qui plonge les lecteurs dans les confins de la folie, pour une jeune fille qui veut à tout prix retrouver son petit frère.

Des cercueils sont jetés d’un bateau, en pleine mer. L’un d’eux s’échoue bientôt sur un rivage. Les planches font du bruit, elles bougent. Une main arrive sortir, en cassant la planche. Une jeune fille se redresse, elle est horrifiée et se demande ce qu’il s’est passé. Elle observe autour d’elle, dans la pénombre, à travers des feuillages, elle pense voir Pilou. La jeune fille se frotte les yeux et comprend bien que cela n’est pas réel. Puis, elle aperçoit une main dans l’eau qui l’entoure. Encore une fois, elle pense à son frère et se précipite pour l’attraper. Elle ne ramasse qu’une branche… Appuyée sur le cercueil, elle tombe à l’eau. Elle voit son petit frère l’appeler pour le libérer. Il lui demande de ne pas l’abandonner. Alouette refait surface, elle ne sait quoi penser et regarde l’immensité de l’océan face à elle. Elle promet de revenir chercher Pilou !

La bande dessinée plonge le lecteur dans un univers déroutant et sombre. L’héroïne, perdue sur une île mystérieuse, lutte pour survivre tout en affrontant des créatures étranges et des visions de son passé. L’histoire navigue entre le présent et les souvenirs traumatiques d’Alouette, un dédale de souffrance et de confusion. Les mystères de l’île, les créatures énigmatiques et les flashbacks construisent un décor où réalité et hallucinations se confondent. L’intrigue, plutôt bien menée, brouille les frontières entre le rêve et la réalité. L’auteur excelle dans la création d’une atmosphère oppressante, où chaque élément semble contribuer à un mal-être croissant. Les graphismes, parfois muets, apportent une intensité émotionnelle, renforçant l’immersion. Le dessin reste plaisant, avec un trait rond et doux, malgré certaines scènes douloureuses ou effrayantes.

Alouette est un récit complet intrigant et sombre, des éditions Glénat. Un album étrange et sombre, qui présente la survie d’une jeune fille, qui doit quitter une inquiétante île, pour retrouver son petit frère. Un chemin difficile entre présent et passé, pour aller vers l’acceptation…

La bande dessinée est à acheter sur Amazon