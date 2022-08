Among Us – L’académie dont tu es le héros… ou l’escroc

Among Us – L’académie dont tu es le héros… ou l’escroc est un roman non officiel du jeu phénomène, paru en juillet 2022, aux éditions Rageot. Un ouvrage, d’Eva Grynszpan et Mathieu Demore, qui présentent un deuxième tome de cette série qui a débuté avec succès.

La narration interpelle directement les lecteurs, les félicitant car ils seront bientôt diplômés de l’Among Us Academy. Aussi, après trois ans à cette prestigieuse académie, les voilà en route pour le stage de fin d’études ! C’est à bord de l’Audacieux, un avion militaire doté de technologies de pointe, que commence le périple, dans les airs. Sous le commandement de la capitaine-stagiaire Cindy, avec les membres d’équipage, également stagiaires, les enfants vont devoir apprendre à maîtriser les tâches qui les attendent au sein même de cet aéronef prestigieux. Mais il va falloir faire attention, car certains membres de l’équipage sont des imposteurs !

En effet, des intrus se sont glissés à bord de l’aéronef et éliminent les consciencieux équipiers de l’Académie, pour atteindre leurs objectifs. Pour suivre l’aventure, les jeunes lecteurs vont devoir choisir un personnage, parmi trois : Teedy Turquoise, Freddy Fushia et Judy Jaune. Un descriptif de chacun de ces personnages est à découvrir, pour pouvoir démarrer l’aventure. Après ces descriptifs un plan de l’aéronef aidera dans les futures missions à accomplir. Enfin, héros ou escroc, selon le choix du personnage, l’aventure varie, tout comme le final, selon les choix faits. La lecture est plaisante, le récit immersif, plongeant rapidement les enfants dans cet univers farfelu, où il faudra débusquer les imposteurs, ou contrairement, ne pas se faire avoir ! Quelques illustrations accompagnent parfaitement l’ouvrage, qui offre plusieurs finals possibles, donc plusieurs lectures.

Among Us – L’académie dont tu es le héros… ou l’escroc est un livre-jeu, un livre dont tu es le héros, des éditions Rageot. Un livre non officiel qui reprend l’univers du jeu multi-joueurs online le plus populaire, pour une, ou plutôt, plusieurs aventures possibles et captivantes.

