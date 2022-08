La sagesse des Mythes – Les amours de Zeus

Les amours de Zeus est un nouvel album de la collection La sagesse des Mythes, des éditions Glénat, paru en juin 2022. Une bande dessinée de Didier Poli, Clotilde Bruneau, Luc Ferry et Carlos Rafael Duarte, qui propose de revenir sur quelques-unes des infidélités de la grande divinité.

Non loin de la mer, dans les bois, Némésis s’est endormie près d’un arbre. Une ombre s’approche d’elle, l’appelle, la réveille. La belle jeune femme est surprise, dans son sommeil, par Zeus. Il la prend par le poignet, lui explique qu’elle est si belle. Mais Némésis refuse, lui demande de la lâcher. Elle arrive à se retirer de son emprise et prend la fuite. Zeus se lève et court à sa suite. Némésis court vers la plage, pour se transformer en poisson, et ainsi fuir Zeus. Mais ce dernier continue de la poursuivre, plongeant, lui aussi dans l’eau. Elle se transforme alors en chats, puis jaguar, puis cheval, pour tenter d’aller toujours plus vite. Derrière elle, Zeus ne s’essouffle pas, il est déterminé. Il ne veut pas que Némésis lui échappe, quelle que soit la forme qu’elle prendra… Il finit par s’agripper au cou du cheval, mais Némésis se transforme rapidement en cygne, pour s’envoler.

L’album est plaisant à découvrir, plutôt bien mené, pour présenter, en une seule et même histoire, plusieurs aventures infidèles du dieu des dieux. C’est par le destin de Némésis et de ses enfants, que débute la bande dessinée bien construite et passionnante. On y découvrir quelques-unes des nombreuses infidélités de Zeus, et à travers cela les nombreuses femmes qu’il a courtisées, désirées, trompées et parfois pourchassées. Le séducteur manipule, ruse et se métamorphose pour arriver à ses fins, présentant aussi une face plutôt sombre du dieu. De ses rencontres naîtront quelques héros mythiques, que Zeus protègera. Ainsi, à travers cet album, les références et les mythes sont nombreux, et il est plaisant d’y découvrir, quelque part, leur origine. Le dessin est somptueux, le trait est travaillé, fluide, rond et vif, offrant de très belles planches à découvrir.

Les amours de Zeus est un nouveau titre de la collection La sagesse des Mythes, des éditions Glénat. Un bel album qui revient sur plusieurs infidélités de Zeus, présentant de belles femmes qu’il a pourchassées, courtisées, désirées, dupées…

