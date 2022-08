Mon premier calendrier 2022-2023 – C’est la rentrée

C’est aux éditions Gründ qu’est paru, en juin 2022, le calendrier éphéméride Mon premier calendrier 2022-2023. Un bel ouvrage pour accompagner les jeunes enfants dans leur apprentissage de la notion du temps qui passe, avec chaque jour des découvertes à faire !

L’ouvrage est une éphéméride à effeuiller, pour découvrir, chaque jour, le monde, l’alphabet, les couleurs, les nombres, des comptines, les jours de la semaine, les mois, les premiers mots d’anglais… Il a été conçu spécialement pour les enfants qui sont à l’école maternelle, pour être un outil d’apprentissage ludique. Chaque page est un nouveau jour, proposant ainsi un rituel à effectuer chaque matin, pour découvrir le jour de la semaine, le numéro et le mois. Le calendrier s’effeuille au jour le jour, pour laisser apparaître une nouvelle journée, avec une nouvelle découverte. Cette découverte prend une majorité de place, sur ces pages qui rappellent également les saisons.

Le calendrier éphéméride spécialement conçu pour les élèves de maternelle est adapté et attrayant, avec un graphisme simple et coloré. Sur le support cartonné, un petit trou permet de l’accrocher facilement au mur. Il propose d’accompagner les enfants dans leur apprentissage de la notion du temps qui passe, tout en s’amusant à aborder d’autres apprentissages. En effet, bien au-delà d’apprendre les jours qui passent, les jours de la semaine, les mois et les saisons, des découvertes sont également à faire, des jeux variés, des comptines, des exercices amusants… Les enfants vont enrichir leur vocabulaire, retrouver les lettres, apprendre à compter, s’initier à l’anglais, apprendre ou retrouver des comptines, entre autres. Le dessin est rond, simple, plutôt enjoué et coloré.

Mon premier calendrier 2022-2023, est un bel ouvrage, des éditions Gründ, parfait pour accompagner les enfants, pour la rentrée scolaire. Un calendrier éphéméride à effeuiller, pour découvrir la notion du temps qui passe et plus encore avec des nombreuses activités.

