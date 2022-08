Mauve Bergamote – La fête de lucioles

La fête des lucioles est le deuxième tome de la série jeunesse Mauve Bergamote, des éditions Delcourt, paru en juin 2022. Une bande dessinée de Flora Grimaldi et Cécile, dans laquelle la jeune héroïne pour son apprentissage de la vie, accompagné de son étrange compagnon à tête de citrouille.

Mauve se rend dans son potager, elle félicite ses plantes, car elles ont bien poussé ! Une buse vient se poser, non loin de là, Mauve la salue, mais le rapace s’envole déjà. Crookneck, au coin de la maison, lui fait signe, quelqu’un vient leur rendre visite. Mauve est ravie de découvrir qu’il s’agit d’Anaïs ! Mais elle déchante, aussi, rapidement, lorsqu’elle voit les deux autres copines d’Anaïs. De plus elle leur rappelle qu’elles ne se sont jamais excusées d’avoir saccagé son jardin. L’une d’elles s’excuse, mais l’autre semble en faire qu’à sa tête. Mauve ne trouve pas ces excuses très sincères, du coup l’une d’elles le prend mal et commence à partir, suivie de l’autre. Anaïs les suit, car la mère de Melba les avait déposées à l’entrée du bois. Alors qu’elle s’en va, Crookneck en profite pour l’inviter à les accompagner, à la fête de lucioles…

Le récit est toujours doux et plutôt bien posé, proposant une histoire riche, pour les jeunes lecteurs qui vont découvrir certaines plantes et les bienfaits. L’amitié et les mystères autour de Crookneck, ce personnage à tête de citrouille sont également au cœur de cette bande dessinée, qui présente un voyage plein de rebondissements, pour les trois héros. Un cauchemar de Mauve et quelques révélations de Crookneck à Anaïs, permettent d’en apprendre un peu plus, et de captiver le lectorat, qui continue de se poser des questions. L’héroïne est touchante, courageuse, pleine d’énergie et d’entrain, accompagnée par une amie à en devenir, Anaïs, curieuse et audacieuse. Le fantastique a aussi sa part, avec de curieux et amusants personnages. Le dessin est très plaisant aussi, présentant un bel univers graphique, doux et expressif.

La fête des lucioles est le deuxième tome de la série jeunesse Mauve Bergamote, des éditions Delcourt. Un album doux, curieux, qui propose d’en apprendre un peu plus sur les plantes et leurs bienfaits, au travers de la vie de Mauve, jeune fille qui poursuit son apprentissage de la vie.

