Comment choisir son casque moto pour l’été ?

L’utilisation d’un casque moto constitue une obligation légale. De ce fait, il doit être maintenu à la tête malgré la touffeur de l’été. Heureusement, il existe des versions offrant une bonne aération. Vous sentirez ainsi de la fraicheur sans pour autant lésiner sur la sécurité. Vous cherchez un casque moto pour l’été ? Plusieurs modèles sont à découvrir ici pour faire le meilleur choix en toute sérénité.

Les critères à vérifier pour un casque moto

Un nombre important de critères influe sur le choix d’un casque moto. Voici tous les points que vous devriez contrôler lors d’un achat:

• Le prix du casque

• Les matériaux de la carrosserie

• La couleur

• Le système d’aération

• L’écran de la visière

• La taille du casque

Le prix du casque

Les motards peuvent choisir entre trois types de casque. Il y a le casque jet, modulable et intégral. Le coût de chaque spécimen est variable. Le prix dépend surtout de la catégorie de la coque. Elle est fabriquée de manière à répondre aux exigences et normes en matière de sécurité. À titre informatif, une nouvelle règlementation est entrée en vigueur depuis le 1 er juillet. Enfin, il reste important de considérer la qualité des outillages en place.

Les matériaux de la coque

Un casque moto doit être accrédité avant sa commercialisation. Si auparavant les constructeurs respectaient les exigences de l’ECE 22.05, une sixième version rebaptisée ECE 22.06 a vu le jour. À l’heure, les casques répondant à l’ancienne norme sont encore retenus sur le marché jusqu’en juin 2023. Dans le cadre de ce changement, les phases de test sont améliorées notamment avec le casque modulable. Les boucliers subiront des tests d’impact à vitesse irrégulière.

Les matériaux de fabrication de la coque sont principalement la fibre et le plastique. Les modèles en polycarbonates sont moins chers. Ils sont seulement comprimés dans une moule. Les fabricants ont ensuite incorporé des plastifiants. Ils garantissent la solidité de la matière. Outre le prix, on notera quelques différences au niveau des caractéristiques. Les casques en fibres de verre sont légers par rapport aux fibres de carbone et aux plastiques. De plus, ils s’adaptent aisément à toutes les conditions climatiques.

Le système de ventilation

Les dispositifs d’aération sont localisés dans la calotte intérieure. La couche est aussi connue avec la mention EPS. Elle comporte des canaux de ventilation. Ils sont chargés de sortir et de faire entrer l’air. Les entrées d’air sont ajustables sauf pour les modèles destinés aux pistes. Dans cette situation, vous aurez besoin d’une quantité importante d’air. Deux composants sont nécessaires pour ventiler le casque. Une entrée d’air est située à l’avant. Puis, la partie arrière est équipée d’extracteurs d’air. L’ensemble des mécaniques empêche la tête de surchauffer sur la route. La bouche d’ouverture du système d’aération est l’élément à contrôler. En fait, plus la ventilation est conséquente et plus vous serez exposés à des bruits inconfortables.

La couleur du casque

Les casques de couleur sombre conservent davantage la chaleur (noir, bleu…). A l’inverse, les modèles clairs sont désaltérants comme le blanc, le beige et le rose clair.

L’écran

L’éclat de la lumière est intense pendant la journée. Cela est dû en grande partie par une augmentation de l’intensité du rayon solaire. L’écran doit être capable de faire face à cette circonstance. Vous pouvez par exemple sélectionner les visières fumées. À noter que la nuit, les verres sombres sont formellement interdits.

La taille

La taille d’un casque est calculée en fonction du tour de tête du porteur. Pour avoir de la valeur, vous devez utiliser un ruban. La mensuration prendra en compte le contour de la tête au-dessus du niveau des oreilles. En règle générale, le nombre affiché est compris entre 53 et 66 cm pour un motard adulte. Si vous tombez sur une valeur telle que 54,5 cm, il est conseillé de choisir un prototype de 54 cm. Le casque sera ainsi à votre taille après l’affaissement des mousses.

Pourquoi opter pour le casque jet ?

Le casque jet n’abrite pas de dispositifs d’aération. Il procure d’ores et déjà du confort à cause de ces particularités. En effet, l’outil couvre partiellement la partie supérieure du corps. Il procure un large champ de vision. Cependant, il convient principalement pour les motos circulant à vitesse réduite. Il est possible de mentionner le scooter. La protection procurée est aussi moins performante lors des chocs frontaux. Il est présenté sous différentes déclinaisons comme le Touring ou le demi-jet.

Les avantages du casque modulable

Le casque modulable attire grâce à son côté transformable. Vous pouvez remonter la mentonnière en cas de nécessité. Certains modèles ne permettent pas la configuration. L’accessoire propose une protection optimale tout en apportant un champ de vision élargi. Il est le résultat de la combinaison entre les qualités du casque intégral et du jet.

Le casque intégral et ses multiples avantages

Le casque intégral pour une protection optimale est vivement recommandé. Toutes les zones du visage sont protégées à la suite d’une chute. Il est préconisé pour les conducteurs de moto puissante. Il empêche le froid et le vent de pénétrer à l’intérieur du matériel. Il est donc conçu pour retenir la chaleur.