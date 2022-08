Ekhö Monde Miroir, tome 11, Hot Tabaaasco !

Hot Tabaaasco ! est le onzième tome de la série fantastique Ekhö Monde Miroir, des éditions Soleil, paru en juin 2022. Une bande dessinée de Christophe Arleston et Alessandro Barbucci, qui présente une nouvelle aventure pour Fourmille et Yuri, qui vont partir pour le Mexique.

A New York, depuis quelques semaines, Fourmille sortait avec un type super, qui travaillait à l’ONU. Yuri, de son côté, fréquentait une brillante avocate. Ils avaient donc décidé de faire un diner tous les quatre, pour faire connaissance… Devant le restaurant, Yuri s’excuse du retard, car le pont était bouché ! Fourmille rigole, en affirmant que cela leur fait un point commun. Elle tente de s’expliquer, Yuri rigole, mais leurs deux amis ne comprennent rien. Enfin, les deux compagnons se présentent, Neal et Phoebe… Ils entrent dans un restaurant italien, le meilleur ! A l’entrée, le serveur ne se souvient pas du nom de la réservation. Cependant, il la retrouve, et s’excuse des pertes de mémoire qu’il peut avoir en ce moment. Après quelques gentillesses et présentations sommaires, Phoebe demande à fourmille si être agent de stars est passionnant.

Fourmille est de nouveau habitée par une âme, un chercheur mexicain qui a perdu la mémoire. Il va donc être plus difficile pour nos héros de retrouver l’homme en question et de l’aider à partir en paix. Une enquête bien menée dans cette bande dessinée pleine de surprise, de rebondissements et d’humour. Cette nouvelle aventure est plaisante à découvrir, comme les précédentes et on ne se lasse pas de nos héros attachants et drôles, vivant souvent des situations cocasses et improbables. L’enquête révèle quelque chose de bien plus important que prévu, touchant le monde miroir entier… Une sorte d’épidémie, d’amnésie qui touche tout le monde. Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait travaillé, vif, fluide, des personnages expressifs, des décors superbes…

Hot Tabaaasco ! est le onzième tome de la série Ekhö Monde Miroir, des éditions Soleil, qui présente une nouvelle aventure pour Fourmille et Yuri. Une enquête colorée, qui va les mener au Mexique, entre laboratoire crapuleux, cartel du coin, et épidémie d’amnésie mondiale !

