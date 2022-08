Au lit, petit dragon ! est un nouvel album, qui vient compléter la belle et tendre collection des éditions Gründ. Un ouvrage de Rhiannon Fielding et Chris Chatterton, paru en mai 2022, qui présente une nouvelle histoire à rebours, pour l’heure du coucher.

La grande montagne noire s’élève dans le ciel. Des flammes jaillissent tout autour d’elle. Dix minutes avant d’aller au lit, l’air est chargé d’étincelles et bourdonne au rythme des battements d’ailes des dragons. Entre les nuages, les créatures enchaînent acrobaties et plongeons, neuf minutes avant d’aller se coucher. Flamme y met beaucoup d’entrain, c’est un vrai petit coquin ! Le petit dragon accélère, virevolte, et de pirouette en pirouette, il dessine dans le ciel des belles et grandes arabesques. Sa grande sœur flammèche lui propose de faire la course ! Mais ils n’ont plus que huit minutes, ils doivent se dépêcher ! Les autres dragons obéissants regagnent vite leur logis…

Tandis que les autres se couchent, dans un joli brouhaha, personne ne remarque le bel œuf qui dévale la montagne. Pendant ce temps Flamme et Flammèche s’amusent dans les airs, jusqu’à une curieuse découverte. Le récit, avec compte à rebours, est plein de tendresse, d’amusement, de joie et de magie. Une histoire fantastique dans laquelle les jeunes lecteurs suivent un petit dragon adorable et joueur. Un album adorable pour accompagner l’heure du coucher, avec un parfait et amusant compte à rebours palpitant. Une jolie aventure de dix minutes, pour Flamme et Flammèche, adorables frères et sœurs complices. Le texte est rythmé, joyeux, très agréable à lire et à suivre. Le dessin est tout aussi charmant, avec un trait sublime, des personnages et un univers travaillé et coloré.

Au lit, petit dragon ! est un nouvel album des éditions Gründ, qui présente une nouvelle aventure, avec un compte à rebours, pour l’heure du coucher. Une histoire fantastique, pleine d’entrain, de tendresse et de magie, présentant deux adorables dragons.

Lien Amazon