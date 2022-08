The Lapins Crétins – Best of spécial été 2

The Lapins Crétins reviennent dans un deuxième volume du Best of spécial été, de Dab’s, Thitaume, Thomas Priou et Romain Pujol, paru aux éditions Glénat, en juin 2022. Un recueil des péripéties de ces Lapins Crétins, créatures improbables qui ne cessent d’enchaîner les gags, des plus drôles aux plus absurdes.

Sur un bateau pirate, des matelots sont en train de pêcher, car il n’y a plus rien à manger. Ramirez est content, il montre sa prise à son chef ! Le capitaine n’en revient pas, il pense que Ramirez se fiche de lui. En effet, le matelot tient une méduse dans la main. Aussi, il comprend mieux pourquoi ça lui pique la main… Quelques instants après, il se retrouve avec la méduse sur la tête. Le capitaine est furax, il rappelle à ses gars que s’ils veulent manger autre chose que du pain dur, ils vont devoir pêcher du poisson, ou encore trouver un bateau à aborder ! Soudain, un autre matelot a une touche. Le chef lui demande de tirer sur la ligne, mais le poisson a l’air très gros. Il vient en aide au matelot pour remonter leur prise. Bientôt, après un grand effort, ils remontent, dans le bateau, un Lapin Crétin.

Le début des mésaventures, pour le capitaine pirate et tous les membres du navire, à travers des gags improbables, loufoques et drôles à la fois. Une histoire courte et inédite, à découvrir dans cette bande dessinée. Ainsi, plusieurs planches de gags sont à suivre, autour de ces personnages. Puis, le quotidien des Lapins Crétins est à découvrir, avec des scènes improbables, amusantes et parfois hilarantes. Il est drôle de voir ces créatures tenter d’imiter les autres, essayer de faire au mieux, venir en aide aux autres… Les gags s’enchainent pour des situations cocasses et absurdes, que l’on aime pourtant à retrouver, afin de s’amuser de la bêtise de ces lapins impossibles, que rien ne semble arrêter. Le dessin reste le même, avec un trait rond, simple et des personnages très expressifs.

The Lapins Crétins – Best of spécial été revient avec un deuxième volume, paru aux éditions Glénat. Un retour du meilleur du pire de ces créatures, qui ne manquent jamais d’idées et d’audace pour réussir des gags improbables, absurdes, comiques et divertissants.

