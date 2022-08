Love Songe Thérapie : Adopte un Shakespeare

Partagez





Avignon c’est fini.

On verra ce qu’il en reste à la rentrée !

L’été est un entre-deux de saisons théâtrales propice à découvrir des pièces que les puristes estiment mineures.

Que nenni, cher francilien aoûtien ou de passage. Au contraire, c’est une parenthèse riche en créations susceptible d’animer votre rentrée.

Entre deux séances de farniente, vous reprendrez bien un p’tit “Songe d’une nuit d’été” à la sauce comédie musicale ? “Love Songe Thérapie” est le cocktail original qu’il vous faut.

Une relecture shakespearienne dirigée par le docteur Puckerman. Un thérapeute fantaisiste, adepte de l’hypnose, et expert reconnu en maladie d’amour.

Shakespeare Thérapie

L’intrigue complexe du “Songe d’une nuit d’été” est transposée via trois couples dysfonctionnels. Le premier est dévoré par un amour possessif. Le second se fissure suite à des tromperies répétitives. Le dernier se déchire la garde de leur fils.

Ils se réincarneront respectivement en Hermia et Lysandre, les amants maudits. Hélèna et Démétrius, les amoureux piégés par un mariage forcé. Le roi Obéron et sa reine Titania qui se disputent la légitimité d’un enfant adopté.

Adopte un classique

Cette introduction modernisée facilite la compréhension des divers enjeux affectifs. Elle permet aussi une meilleure écoute de l’oeuvre originale, dont l’écriture majestueuse peut être perçue comme trop hermétique. Les chansons sont toutes interprétées avec justesse, mais la relecture contemporaine attendue peine à s’affirmer.

“Love Songe Thérapie” dépoussière avec malice un classique shakespearien, tout en n’osant pas se le réapproprier entièrement. À l’exception de la fameuse scène des apprentis comédiens, où la pièce s’accorde une parenthèse clownesque avec un humour régressif. Une fantaisie qui reflète à merveille la modernité de ce conte d’été.

Love Songe Thérapie

au Théâtre du Lucernaire, jusqu’au 28 août.