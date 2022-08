Les pharaons expliqués aux enfants est un documentaire des éditions Larousse, de Bénédicte Lhoyer, paru en juin 2022. Un bel ouvrage, qui présente l’Egypte antique, qui enchante et captive, notamment à travers l’histoire, car plus de 200 pharaons se sont succédés sur le trône !

C’est par un sommaire bien construit et dense que débute le documentaire. Ainsi les enfants vont retrouver les grandes questions, les dieux et les rois, avant de finir par découvrir des choses à la loupe, un peu plus précisément. Puis, c’est par la définition d’un pharaon que commence la découverte. Il est ainsi expliqué que le roi égyptien est un être extraordinaire qui concentre entre ses mains tous les pouvoirs. Il est considéré comme un dieu vivant, régnant sur un large territoire situé dans le nord-est de l’Afrique. Tout l’Egypte appartient au pharaon, les matériaux, les animaux, mais aussi les humains. Il est à la fois un chef politique, un bâtisseur, un guerrier et un prêtre.

Le documentaire est riche, intéressant et bien découpé, proposant dans un premier temps de répondre à certaines questions, que les enfants peuvent se poser. Puis, les dieux et les rois sont présentés, avant de découvrir plus en détail des personnages, tombes, animaux sacrés, animaux fantastiques, costumes, objets fascinants… Les jeunes lecteurs vont ainsi pouvoir découvrir l’Egypte antique, les pyramides, les hiéroglyphes, les personnages marquants, les objets, stèles, et autres objets retrouvés. Des chefs-d’œuvre de l’art égyptien commentés de manière adaptée pour les enfants, avec une petite histoire, un récit mythologique, une mise en situation, un décryptage essentiel et un récapitulatif. De nombreuses belles photographies accompagnent le documentaire, tout comme quelques illustrations.

Les pharaons expliqués aux enfants est un documentaire fascinant et intéressant, des éditions Larousse. Un livre qui présente l’Egypte antique, et plus encore, à travers la présentation de lieux, de personnages, de dieux et d’objets d’art fabuleux.

