Timoté entre à l’école est un nouvel album de la série jeunesse Timoté, des éditions Gründ, qui vient ainsi agrandir la belle collection. Un livre d’Emmanuelle Massonaud et Mélanie combes, paru en juin 2022, qui vient rassurer les enfants qui entrent à l’école maternelle, en suivant la rentrée de leur héros.

Demain est un grand jour pour le petit Timoté. En effet, le petit lapin entre là l’école maternelle, et pour cette occasion, Maman lui a acheté de nouvelles chaussures. Il y aussi une jolie veste bleue et un superbe sac à dos rouge ! Très fier, Timoté explique à la vendeuse que c’est parce qu’il rentre à l’école… Le soir, il ne se couche pas trop tard. Le petit lapin a mis son sac à dos et ses nouvelles chaussures tout près de son lit. Papa lui lit une belle histoire, et, très vite, Timoté s’endort, en rêvant à toutes les belles découvertes qui l’attendent à l’école maternelle.

Cette veille et cette soirée particulière, tout comme ce premier jour de découverte de l’école, avec angoisse, peur, surprise et découvertes, sont à retrouver à travers le vécu du petit héros. Un album qui vient rassurer les plus angoissés, les accompagner dans ce changement de vie, les invitant aussi à grandir. Le récit est bien décrit et doux, plein de tendresse, adapté aux jeunes lecteurs, qui pourront se retrouver à travers le héros. L’histoire accompagne les enfants, pour leur première rentrée, qui peut être parfois éprouvante. Le graphisme est toujours aussi coloré et plaisant, simple et efficace. Le récit est également à retrouver en version audio, avec l’aide d’un smartphone, de l’application gratuite Lizzie et du QR code à retrouver dans le livre. A la fin de l’ouvrage, il y a également, des jeux à découvrir, ainsi qu’un jeu de paires à découper.

Timoté entre à l’école est un nouvel album de la collection jeunesse des éditions Gründ. Une nouvelle histoire dans laquelle les enfants retrouvent leur héros pour un évènement spécial, la rentrée des classes, ses préparatifs et sa première journée à l’école maternelle !

