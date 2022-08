Sideshow, le second tome, Trixie

Trixie est le second et dernier tome du diptyque Sideshow, de Corbeyran et Emmanuel Despujol, paru aux éditions Soleil, en juin 2022. Une bande dessinée fantastique qui revient sur le destin de Charly, raconté par un vieil ami et Trixie, qui cherche à savoir ce qui s’est passé…

Le vieil homme et Trixie se retrouvent pour le petit-déjeuner. La femme explique qu’elle a eu du mal à trouver le sommeil et avait hâte que le jour se lève, pour connaitre la suite de l’histoire de Charly. Il fait référence au pouvoir de Charly avant de reprendre son récit. Le vieil homme explique alors ce qui s’est passé après l’arrestation de Charly. Même s’il était innocent, il a été jugé pour l’agression commise par Rebecca, dans la chambre d’hôtel. Reconnu coupable, Charly a eu une addition fortement alourdie, car l’homme qui avait porté plainte contre lui, était mort quelques heures après son admission à l’hôpital ! L’homme a pris perpétuité pour meurtre. Il purgeait sa peine dans une cellule du pénitencier de Rikers. Il se désespérait de passer sa vie derrière les barreaux, il rêvait du soleil et de la liberté…

Ce second tome est captivant, offrant la suite des aventures de Charly, mais révélant aussi l’histoire de Trixie, et sa relation avec Charly. Tout est bien rythmé et la bande dessinée est ainsi très plaisante à découvrir et à lire. L’univers est toujours empreint de mystère, avec des créatures lovecraftiennes affreuses et effrayantes. Le destin de Charly est ainsi présenté, avec répondant aux questions de la femme qui cherchait à savoir pourquoi il n’était pas revenu vers elle. Le récit est original, bien mené, captivant, mêlant les genres, avec cette histoire, ce destin unique, torturé, ce surnaturel, ces créatures… Le dessin est très plaisant également, plutôt bien réussi, offrant une atmosphère particulière, pour le passé et certaines scènes. Le trait est fluide, dynamique, offrant un bel univers.

Trixie est le second et dernier tome du diptyque Sideshow, des éditions Soleil, qui vient lever le voile sur le mystérieux Charly. Un album bien mené, entrecoupé de l’histoire de Trixie, qui vient rejoindre celle de Charly, pour un récit captivant, original, intéressant et saisissant.

Lien Amazon