Les mystères de Sidroc’h – Les chemins noirs

Les chemins noirs est le deuxième tome de la série fantasy Les mystères de Sidroc’h, des éditions Beluga. Un roman d’Armelle Raulo et Senyphine, paru en juin 2022, pour les jeunes lecteurs à partir de 10 ans, qui propose la suite des aventures fantastiques d’Antoine.

Le voyage avait traîné, il avait semblé interminable. Tout cela dans un silence tellement pesant qu’Antoine avait eu l’impression d’étouffer. Les doigts crispés de Molène tambourinaient nerveusement sur le volant, c’est la seule chose que l’on pouvait entendre. Le rythme lancinant de ces doigts trotta dans la tête d’Antoine, qui lui rappelait une chanson connue, dont le titre lui échappait. Pour éviter de crier sur sa mère, afin qu’elle aille plus vite, il se concentrait sur cette musique obsédante. Il aura fallu huit kilomètres pour le garçon, pour qu’il puisse retrouver la chanson ! Antoine et sa mère sortaient de la voiture, ils étaient enfin arrivés à la maison de pierre…

On retrouve Antoine, courageux garçon, qui revient, un an après, à la maison de pierre. Il apprend que Marcel, le gardien du passage vers le monde de Sidroc’h, a été enlevé par des druides machiavéliques. L’adolescent décide de partir à la recherche de son oncle, en compagnie de son père et de sa tante. Une nouvelle aventure débute alors, pour les trois membres de la famille, entre autres. Sidroc’h a bien changé, tout semble plus sombre et inquiétant. Le roman est plaisant à découvrir, avec sa grande part de fantastique, ses personnages attachants, sa belle quête, ses rencontres, plus ou moins heureuses, cette vengeance… L’aventure est bien rythmée, captivante, haletante, pleine de rebondissements. Quelques belles illustrations accompagnent, avec subtilité, le récit, emportant plus facilement les jeunes lecteurs dans cette aventure fantastique, empreinte de magie, de contes et de légendes, notamment bretonnes.

