L’arche de Néo, tome 3, Adieu veau, vache, cochon, couvée

Adieu veau, vache, cochon, couvée est le troisième et dernier tome de la série L’arche de Néo, des éditions Glénat. Une bande dessinée qui vient conclure cette trilogie de Stéphane Betbeder et Paul Frichet, parue en juin 2022, entre critique et dénonciation…

L’horrible chat explique à Néo qu’il sait tout de ses intentions. Il affirme qu’il sait que Néo a fait ami-ami avec le pur-sang pour faire profiter ses amis du voyage, dans l’unique but de se rapprocher de Pig Island. Néo se demande ce que miaule le terrible félin. Ce dernier lui répond que Néo ne doit pas faire l’innocent, il a aidé sa bande à monter dans l’avion-cargo ! Néo lui répond qu’il est à la masse. En effet, il a accepté de devenir le secrétaire personnel de Prince, pour une durée indéterminée et qu’il souhaite la plus longue possible… Puis, il affirme que les seuls occupants de l’avion, à part les esclaves humains, sont, lui, Prince, sa doublure personnelle et un taureau de race. Il rappelle que les anciens de la basse-cour ne sont pas ici, ils n’y ont pas été invités et n’ont d’ailleurs, aucune raison d’être là. Puis, il les appelle pour démontrer qu’il a raison…

Néo et ses compagnons de la basse-cour tentent toujours de rejoindre Pig Island. Le sujet principal de la bande dessinée reste toujours la condition animale et du traitement imposé aux animaux. La dureté de l’existence de ses compagnons saute aux yeux des lecteurs, qui vont parfois rire, et parfois être émus, face aux obstacles et péripéties, tragédies qui vont de jouer, dans cette bande dessinée. Le récit est toujours bien rythmé, d’action et de rebondissements, d’humour, de peur et de drame. Les héros invitent à la réflexion, à s’interroger, entre autres, sur le rapport que les humains entretiennent avec les autres espèces qui vivent sur Terre. Une critique et dénonciation qui se termine avec cet album offrant une conclusion remarquable. Le dessin se veut réaliste, avec un trait travaillé, fin et fluide, offrant un bel univers à découvrir.

Adieu veau, vache, cochon, couvée est le troisième et dernier tome de la trilogie L’arche de Néo, des éditions Glénat. Un album qui présente la fin de l’épopée de Néo et ses compagnons, entre rires et larmes, ainsi que la dureté de l’existence.

Lien Amazon