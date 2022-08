La malédiction de la famille numéro 4 est un roman jeunesse, d’Emilie Le Garben et Sophie Leullier, à paraître ce mois d’août 2022, aux éditions Poulpe fictions. Un premier roman pour l’autrice, qui s’adresse aux jeunes lecteurs et moins jeunes, proposant un beau récit d’aventures de science-fiction.

Sur la planète Magapolis, quelque part dans la constellation du Chien à trois pattes, en 2482, soit 429 ans après l’évacuation de la Terre, les marchands surveillaient leurs étals presque vides. Ils étaient méfiants. Il était tôt, mais le boulevard était noir de monde, et comme d’habitude, ils n’avaient pas grand-chose à vendre. Sur les étals, il y avait quelques poignées de biscuits secs, une ou deux boîtes de repas concentrés, ou encore des caisses de légumes rabougris. Faï, qui se mêlait au flot des passants, venait d’arrêter son choix sur le vendeur de bonbons. Il s’approcha, attendit le moment propice, puis se glissa sous les tréteaux…

Le récit est bien mené et captivant, découpé en plusieurs chapitres, pour ce livre de 352 pages. Il présente Clara, jeune fille de 12 ans, qui est condamnée, avec le reste de sa famille, aux travaux forcés à perpétuité, pour réparer les dégâts que son grand-père à causer, des années auparavant. Résignée à sa vie d’esclave, tout va basculer lorsqu’elle va rencontrer l’intrigant Faï, jeune scientifique en formation, qui vient d’arriver sur la planète Euphoria-2. Une enquête autour de Pacal, son aïeul, pourrait, en effet, cacher un terrible secret… Ainsi, le récit transporte les jeunes lecteurs dans une aventure de science-fiction captivante, bien ficelée et pleine de rebondissements, mais aussi de dangers, de découvertes, de robots… Quelques illustrations accompagnent parfaitement le récit, immergeant un peu plus le lectorat.

La malédiction de la famille numéro 4 est un premier roman jeunesse, d’Emilie Le Garben, paru aux éditions Poulpe fictions, qui veut aussi agrandir ses axes. Une première approche de la science-fiction plutôt réussie, avec ce récit d’aventures captivant.

