Princesse Sara – Toutes les aurores du monde

Toutes les aurores du monde est le quatorzième tome de la série Princesse Sara, des éditions Soleil, paru en juin 2022. Une bande dessinée d’Audrey Alwett et Nora Moretti, qui entraine les lecteurs dans une histoire d’espionnage et d’automates captivante.

Dans la bibliothèque de l’Université volante, Sara s’ennuie, donc elle lit un ouvrage de Lavinia. Cette dernière arrive vers Sara, ravie, elle est contente de la voir lire un de ses livres. Sara, agacée, explique que cela fait deux semaines que l’université est arrivée au Japon et que l’impératrice ne leur a toujours pas donné l’autorisation de débarquer. Elle trouve donc un moyen de passer le temps… Lavinia insiste, car Sara Crew a une bibliothèque entière sous la main et elle choisit de lire un de ses livres ! Elle se demande si Sara n’est pas en manque d’histoires d’amour. Sara, toujours agacée, affirme que c’est pour s’instruire. Elle analyse les tenants et les aboutissants des relations, et cela semble plutôt pas mal fait ! Lavinia se retire en peu, plus calme, se contentant de scruter le visage et les émotions de Sara, au fil de sa lecture.

Sara et Lavinia vont être entraînées malgré elles, dans une aventure d’espionnage et de secrets politiques. Alors qu’elles sont arrivées au Japon, à bord de l’Université volante, elles sont invitées par l’ambassadeur, à descendre à terre, qui semble beaucoup s’intéresser à Sara… Le récit est plaisant à lire, entre les sentiments et émotions des deux jeunes femmes qui semblent se rapprocher de plus en plus, le passé de Sara qui ressurgit, les automates qui subissent des bugs, et des enjeux politiques qui se dessinent. La bande dessinée offre une aventure d’espionnage plutôt bien menée et captivante, qui aura des conséquences pour l’avenir des deux héroïnes. La voie des arts, le prochain tome, devrait être aussi fascinant et entraînant. Le dessin est toujours aussi travaillé et somptueux, offrant de belles planches à découvrir.

Toutes les aurores du monde est le quatorzième tome de la série Princesse Sara, des éditions Soleil. Un album captivant, qui offre une sympathique aventure d’espionnage, avec son lot de révélations, de suspense, d’émotions et d’action.

