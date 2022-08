Death Note – Agenda officiel 2022-2023

C’est aux éditions 404, qu’est paru, en juin 2022, pour la prochaine rentrée scolaire, l’agenda officiel Death Note 2022-2023. Un ouvrage qui invite à retrouver l’univers sombre du manga Death Note, au fil des jours et de l’année, à travers, notamment, d’illustrations captivantes.

L’agenda scolaire, avec un ruban de satin comme marque-page, débute avec une présentation, à remplir, du détenteur de cet ouvrage. Après quelques informations essentielles, des listes autour des activités, films, musiques et livres, sont à remplir. Les professeurs et les matières sont également à lister, sur la double page suivante. L’incontournable emploi du temps, pour l’année scolaire est à compléter, avant de retrouver une carte de la France, avec les trois zones de vacances scolaires et les différentes dates correspondantes. La liste des départements est aussi à retrouver. L’agenda débute avec le jeudi 1er septembre, première journée de reprise des cours, avec de belles illustrations, juste avant.

Chaque mois une couleur différente est à retrouver. Les mois sont entrecoupés de pages pour prendre quelques notes, ainsi que de captivantes illustrations issues de l’univers du manga Death Note. Les fans pourront ainsi retrouver, au fil de l’année scolaire, Light Yagami, des dieux de la mort tels que Ryûk, Sidoh et Rem, Misa Amane, Near, ou encore Mello. Sur une page entière, ou sur un coin, pour embellir une journée, ces dessins viennent parfaitement agrémenter l’agenda scolaire. Les élèves s’y retrouveront facilement, car l’essentiel est présent, et plus encore, avec des espaces pour prendre des notes, griffonner, noter ses rendez-vous, ses pensées, ses rêves… Le mois d’août y est présent, avec un peu moins d’espace, car trois jours sont à retrouver sur une seule page. Les incontournables verbes irréguliers anglais et allemands sont à la fin de l’ouvrage, tout comme la conjugaison espagnole.

L’univers du manga Death Note est à retrouver à travers cet agenda scolaire 2022-2023, paru aux éditions 404. Un ouvrage officiel captivant, qui plaira à tous les fans du manga, avec de belles illustrations qui à découvrir au fil des jours et l’essentiel, même plus, pour passer une bonne année scolaire.

