Un capitaine de quinze ans – Chapitre 2

Un capitaine de quinze ans est un diptyque, de Frédéric Brrémaud et Christophe Picaud, qui s’inspire de l’œuvre de Jules Verne, qui se termine avec ce deuxième chapitre. Une bande dessinée, parue aux éditions Vents d’ouest, fin juin 2022, captivante, fidèle au roman d’aventures.

Negoro refait surface, après le naufrage du Pilgrim. Dick Sand, Tom, Austin Hercule et le chien Dingo assistent à la capture de leurs autres compagnons. Ils sont impuissants et ne peuvent intervenir. Ils doivent rester cachés, les suivre et tenter quelque chose, peut-être plus tard… Negoro, qui a retrouvé Harris, un marchand d’esclaves, compte bien tirer profit de cette capture. Mais il précise que la femme blanche et son enfant ne sont pas à vendre, il préfère demander une rançon au mari fortuné ! Mais, ils ne restent pas longtemps sur la plage, un long périple les attend… Mrs Weldon ne veut pas se laisser faire, malheureusement, un coup de fouet en décide autrement, elle n’a d’autres choix que d’avancer, pour ne pas être torturée. Dick a du mal à se retenir, en voyant la scène, tout comme Dingo, mais le sage Tom les retient…

Les aventures de Dick Sand et de ses compagnons se poursuivent en Afrique, en terres hostiles. Alors que des survivants du naufrage du Pilgrim se retrouvent entre les mains de Negoro, Dick et trois de ses hommes sont bien décidés à les suivre, pour tenter de les sauver. La bande dessinée est pleine de rebondissements, d’action et de suspense, avec de nombreux dangers. Les lions, les guerriers de tribu, les esclavagistes, et le terrible Negoro, offrent son lot d’action et de péripéties. En effet, l’aventure captivante et toujours soutenue. Une traque captivante, pénible, qui vont faire voir du pays, aux héros, qui vont se retrouver, plus d’une fois, en grande difficulté. Le dessin est plutôt simple, rond, plaisant, avec des personnages expressifs, il reste efficace et agréable.

Le diptyque Un capitaine de quinze ans, inspiré de l’œuvre de Jules Verne, se termine avec ce second chapitre, paru aux éditions Vents d’ouest. Un album captivant qui présente la suite des aventures de Dick Sand, courageux jeune homme.

