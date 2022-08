À quoi sert un booster de nicotine ?

Si vous ne connaissez pas encore bien le monde de la cigarette électronique, vous n’êtes pas forcément familier avec le concept de booster de nicotine. Qu’est-ce que c’est et comment l’utiliser ? Voici nos explications.

C’est quoi un booster de nicotine ?

Un booster de nicotine est un petit flacon rempli de 10ml de liquide transparent, qui est généralement dosé avec 20mg/ml de nicotine, la dose maximale autorisée en France. Il est composé de propylène glycol et de glycérine végétale, avec un ratio variable de ces deux éléments selon les marques. Ce produit s’utilise uniquement dilué, pour obtenir ce que l’on appelle un e-liquide avec de la nicotine. Ce dernier est utilisé avec une cigarette électronique pour être transformé en vapeur qui est inhalée par le vapoteur au lieu de fumer. Cela lui apporte sa dose de nicotine sans monoxyde de carbone et sans les autres substances très dangereuses pour la santé que l’on trouve dans le tabac fumé.

Le principe du booster de nicotine est d’apporter de la nicotine à un e-liquide qui n’en a pas ou pour en créer un de zéro. Il est fortement déconseillé de vapoter seul un booster, car sa concentration très élevée en nicotine peut engendrer un surdosage chez certaines personnes. C’est également pour cela qu’il faut manier le flacon avec précaution, en évitant de s’en mettre sur les mains. Si cela arrive, il faut les laver aussitôt.

Comment utiliser un booster de nicotine ?

Il y a deux façons d’utiliser un booster de nicotine :

1/ Avec un flacon de e-liquide sans nicotine

Il existe des flacons de e-liquide sans nicotine en grand format, comme en 50ml ou en 100ml. Ces flacons permettent d’ajouter un à deux boosters car ils sont plus grands. Ils peuvent ainsi recevoir 10ml ou 20ml de liquide en plus. Le processus est très simple : ces grandes bouteilles s’ouvrent par le haut complètement, de façon à avoir une grande ouverture. Il suffit alors de verser un ou deux flacons de booster de nicotine à l’intérieur, puis de refermer la bouteille et de la secouer. Cela permettra à l’ensemble du e-liquide de s’uniformiser et d’être ainsi nicotiné.

Pour un flacon de 50ml, ajouter un booster de nicotine revient à avoir 60ml de liquide à environ 3mg/ml de nicotine.

Pour un flacon de 50ml, ajouter deux boosters de nicotine revient à avoir 70ml de liquide à environ 6mg/ml de nicotine.

2/ Pour créer un e-liquide DIY

Il existe une méthode très économique pour avoir du e-liquide : le fabriquer soi-même. Pour cela, il faut acheter des ingrédients, dont une base neutre, de l’arôme et des accessoires servant à mélanger le tout. Les personnes qui sont en train d’arrêter de fumer peuvent utiliser du booster de nicotine pour avoir la dose exacte qui correspond à leurs besoins. Il existe de nombreux tuto pour apprendre à faire soi-même son produit pour cigarette électronique.

Le processus en lui-même n’est pas très compliqué. Il faut simplement être rigoureux, tout bien doser et tout nettoyer, en particulier les flacons dans lesquelles le e-liquide maison va être versé. En plus de son caractère économique, cette méthode a l’avantage d’offrir une personnalisation complète, que ce soit au niveau des arômes, du ratio PG/VG, mais aussi du taux de nicotine. Il est possible de faire des taux avec des paliers intermédiaires aux produits tous faits, qui sont généralement vendus en 0 mg/ml, 3 mg/ml, 6 mg/ml, 9 mg/ml, 12 mg/ml, 16 mg/mg, 18 mg/ml de nicotine selon les marques et les gammes.