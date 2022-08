Comment entretenir un bateau gonflable ?

Que ce soit en mer ou en eau douce, le bateau gonflable vous procure toujours le plaisir de très belles randonnées et de merveilleux moments de détente. Seul ou en famille, pour le plaisir de pratiquer votre passion, ou juste le besoin de naviguer pour vous déplacer d’un point à un autre, il reste pour vous une solution idéale.

Gonflage et installation des équipements



Comme son nom l’indique, un bateau gonflable nécessite un gonflage préalable avant toute utilisation. Ce gonflage s’effectue soit par une pompe qui peut ou non être vendue avec votre bateau, soit par tout autre type de gonfleur ou compresseur. Mais un aspect très important à prendre en compte néanmoins, quel que soit le type de gonflage, il est important de toujours veiller à ne pas dépasser le gonflage maximal. Pour ce qui est des équipements, si certains bateaux disposent d’équipements déjà installés, d’autres peuvent ne pas en disposer. Il est donc important de faire le choix des équipements adéquats pour votre embarcation, et surtout, il faudrait aussi savoir comment les installer et les entretenir.

Rangement et stockage après utilisation



Tout matériel quel qu’il soit, nécessite un très bon entretien après utilisation. Ainsi, pour votre bateau gonflable, il est important, après l’avoir sorti de l’eau, de suivre la procédure suivante : laver minutieusement avec de l’eau douce et sécher votre bateau, puis procéder enfin au dégonflage. Une fois votre bateau dégonflé, vous pouvez le placer dans son sac de rangement. Un détail important à ne pas négliger, il faut toujours penser à bien le faire sécher avant de le plier pour le rangement, car un mauvais séchage augmente les risques de moisissure. Dans le cas où vous naviguez en mer, il faut noter que le sel est l’ennemi numéro un de votre bateau, d’où l’importance qu’il soit minutieusement lavé après utilisation. Certes les matériaux utilisés pour la construction de votre bateau gonflable sont assez résistantes, mais il faut néanmoins prendre le soin de le rincer avec de l’eau douce. Il est aussi possible d’acheter certains produits spécialement dédiés à son entretien. Un avantage certain avec le bateau gonflable, c’est que, contrairement au bateau rigide, il est facilement stockable et il prend très peu d’espace.

Entretien des boudins



Avec le temps et à mesure que se multiplient vos sorties, avec l’augmentation du nombre de vos navigations, les boudins de votre bateau gonflable peuvent être mis à rude épreuve et présenter des traces de noir dû au frottement et aux intempéries. Plusieurs solutions s’offrent en fait à vous pour leur entretien. Vous pouvez décider de les repeindre ou même de les changer totalement. Mais vous pouvez aussi utiliser une autre solution, celle de les nettoyer avec un produit spécialement dédié à cet usage et que vous pouvez acheter en magasin. Ainsi, avec une bonne éponge et une brosse en poil dur, vous pouvez les frotter en faisant des mouvements circulaires qui donneront plus d’efficacité et de rapidité pour effectuer votre travail.