Maquillages pour enfants est un ouvrage, à spirales, des éditions Usborne, paru en février 2022. Un livre qui vient donner des explications et des modèles, pour pouvoir réaliser de superbes maquillages de fête, et se grimer en toute sérénité, sécurité et beauté.

Après un sommaire détaillé et clair, les préparatifs sont présentés, avant de maquiller un visage. Il est expliqué, qu’au fil des pages, on apprend tout ce qu’il faut savoir pour réaliser un maquillage de fête, du choix des peintures faciales, en passant par les pinceaux et éponges, ainsi qu’au respect de l’hygiène. Tout est donc bien décrit, pour comprendre le choix des peintures, les pinceaux, les paillettes et les éponges. Du côté de l’hygiène, le confort des personnes, les yeux et le démaquillage sont également abordés, en plus des choix des peintures, pinceaux, lavage des mains, allergie… Des trucs de pros, des techniques, sont présentés, avant de découvrir les différents modèles suggérés et à reproduire.

Le livre à spirale est très pratique, permettant ainsi de poser seulement la page nécessaire, pour réaliser un maquillage facial. Avant de débuter un grimage, les produits et l’hygiène, pour le confort et la sécurité, sont réellement bien expliqués et importants. Les trucs de pros sont plaisants, pour pouvoir avoir de bonnes techniques et réaliser au mieux, les futurs dessins, sur les visages. Enfin, les modèles sont nombreux, et pour toutes les fêtes, tout au long de l’année. Il y a quelques classiques à retrouver, et quelques idées modernes, dans l’air du temps, qui sauront plaire aux enfants. Les explications sont claires, détaillées et précises, accompagnées de pas à pas illustrés, permettant de réellement visualiser l’évolution du maquillage. Une galerie conclut bien l’ouvrage, permettant de retrouver, en images, un maquillage facilement et rapidement.

Maquillages pour enfants – Faciles et amusants est un livre des éditions Usborne, qui propose à tous les débutants de réaliser de superbes maquillages. Plus de trente idées et modèles, parfaitement détaillés, proposant aussi des conseils pratiques et hygiéniques, pour se grimer en toute sécurité !

Maquillages pour enfants