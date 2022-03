Ken Follett – Le pays de la liberté

Les Editions Retrouvées nous proposent depuis le 17 février 2022, une nouvelle édition du roman « Le Pays de la Liberté », de l’un des auteurs de romans historiques les plus connus de ces dernières décennies Ken FOLLET.

Est-il encore nécessaire de présenter l’écrivain gallois Ken FOLLET ? Cet auteur de thriller d’espionnage (« Le réseau Corneille ») a surtout connu le succès grâce à ses fabuleux romans historiques « Les Piliers de la Terre », « Un monde sans fin » vendus à plusieurs millions d’exemplaires à travers le monde.

L’HISTOIRE

Grâce au livre « Le Pays de la Liberté », publié pour la première fois en 1997, nous sommes les témoins de l’idylle naissante entre Mack, mineur (quasi-esclave) trimant dans les mines de charbon de la famille Jamisson situées en Ecosse et Lizzie, épouse de l’un des fils de cette puissante famille…

Mack refuse cette vie soumise et fuit l’Ecosse pour rejoindre Londres où il revoit Lizzie. Alors que cette dernière se marie, Mack se révolte et organise une grève des dockers. Il sera finalement condamné comme forçat et déporté sur le nouveau continent en Virginie où il retrouvera la belle Lizzie, dont l’époux va prendre possession d’une plantation de tabac et de nouveau, devenir le Maître de Mack…

Ken FOLLET nous entraine, successivement, dans les méandres de la société anglaise du XVIII -ème siècle puis en plein cœur de la traite négrière (car oui les forçats européens étaient aussi envoyés sur le nouveau continent et considérés comme des esclaves).

Un grand merci aux « Editions retrouvées » de nous faire (re)découvrir ce palpitant roman historique, dans le cadre d’une lecture confortable grâce à un travail éditorial soigné et de grands caractères.