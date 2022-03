Carnets d’aventures ordinaires – L’homme – Volume 2

La collection des Carnets d’aventures ordinaires, de Mademoiselle Caroline, se complète avec ce deuxième volume de L’homme, ce génie méconnu. Un petit album humoristique, paru en février 2022, aux éditions Delcourt, qui présente la suite des observations de l’autrice, sur son homme…

Devant sa télévision, sur son canapé, l’Homme regarde l’émission En terre inconnue. Trois hommes d’un autre pays rigolent face à leur hôte qui ne se sent pas bien. Devant eux, un animal a été tué, l’un tient un bol, qui semble rempli de sang. L’homme réagit et fait sa critique. Il affirme que cela est facile pour eux de se moquer d’un Français qui a jamais mangé de cœur de chèvre cru au petit-déj… Ces personnes feraient moins les malins s’il leur fallait prendre le métro !

L’homme est sur son lit, tranquillement, en train de regarder la télévision. Dans une autre pièce quelqu’un cri. La personne ne semble pas ravie du tout ! Puis, L’homme est appelé. L’homme grimace et finit par rejoindre sa conjointe. Il se dit qu’il a encore merdé quelque part…

Il est plaisant de retrouver un peu de légèreté, dans le quotidien amusant de L’homme et Mademoiselle Caroline. L’observation est amusée, drôle, parfois sensée, enjouée, parfois plus décalée. Les gags s’enchainent facilement, présentant des tranches de vie, plus ou moins glorieuses de cet Homme, un être à part… Les remarques sont surprenantes, l’air parfois malveillant, mais le tout est vraiment plaisant et drôle, on s’y retrouve parfois, ce qui rassure et fait plaisir. La bande dessinée se lit facilement, laissant souvent apparaitre un sourire aux lèvres. Le dessin est simple, plaisant et expressif.

L’homme revient avec un deuxième volume, pour compléter la collection des Carnets d’aventures ordinaires, des éditions Delcourt. Un nouvel album humoristique, qui se moque gentiment de L’homme, dévoilant des faiblesses, des idées remarquables et d’autres plutôt saugrenues, qui ne manquent jamais de faire sourire ou rire.

Carnets d’aventures ordinaires