La série Timoté, des éditions Gründ, se complète avec le titre Timoté à la ferme, paru en janvier 2022, en même temps que trois autres petits albums, réédités. Une histoire à lire et à écouter, qui présente une journée de découvertes à la ferme pour le jeune héros, accompagné de papi.

Après la pluie, on propose à Timoté d’aller à la ferme. Le petit lapin est ravi et met ses bottes. Papi prend le bidon de lait, alors que Mamie prend son panier en osier. La chienne Dora file en aboyant. Ils s’approchent des vaches, Timoté remarque leurs gros yeux. Papi le rassure, expliquant que les vaches n’aiment pas beaucoup les petits chiens tout excités. Ils croisent bientôt Albert, dans un beau tracteur flambant neuf. Albert propose à Timoté de grimper dans le tracteur. Le petit lapin est un peu intimidé, mais attrape la main tendue, et réussi à grimper dans la cabine.

C’est une belle journée que Timoté s’apprête à vivre. Il va aller de découverte en découverte, dans la ferme d’Albert. Après un tour de tracteur, le héros va rencontrer différents animaux et apprendre certaines petites choses, à portée d’enfant. L’album est agréable à découvrir, riche et intéressant, pour les jeunes lecteurs, qui aimeraient certainement, vivre la même journée que leur héros. Timoté devient acteur de cette journée, en participant à la traite des vaches, à donner à manger aux lapins, à ramasser les œufs… Les enfants découvrent ainsi, la vie et le travail à la ferme, entre autres. Le texte est simple, dynamique avec les dialogues, et accompagné de belles illustrations douces et colorées. A la fin de l’ouvrage, un quiz, ainsi qu’un jeu à détacher, sont à retrouver.

Timoté à la ferme est une réédition, comme trois aux titres, pour découvrir, grâce à l’application LIZZIE, l’histoire à écouter. Un ouvrage des éditions Gründ, qui propose aux enfants de découvrir la ferme, le travail et les animaux, à travers une belle journée vécue par le héros.

