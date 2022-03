6 choses que vous pouvez manger ou boire pour perdre du poids

Que vous soyez végétarien, pescatarien ou que vous ne suiviez aucun régime spécifique, vous pouvez enrichir votre alimentation avec les aliments qui vous conviennent le mieux.

Nous savons que les aliments “brûle-graisses” semblent trop beaux pour être vrais. Et si les experts ont des avis partagés sur la question de savoir si un type d’aliment peut à lui seul brûler les graisses, ils s’accordent tous à dire que vous pouvez obtenir des résultats en incorporant davantage d’aliments qui stimulent votre métabolisme, améliorent la digestion et vous aident à vous sentir rassasié.

Vous trouverez ci-dessous votre propre feuille d’instructions sur ce qu’il faut acheter lors de votre prochaine visite au supermarché.

1. Aliments riches en probiotiques

Si vous n’êtes toujours pas convaincu par le kombucha, vous pouvez essayer le thé probiotique, ne serait-ce que pour son potentiel de combustion des graisses. “Les probiotiques contenus dans les aliments fermentés, comme le kimchi et le kéfir ou le yaourt non sucré, facilitent la capacité de votre système digestif à mieux décomposer les aliments, ce qui signifie que vous obtenez plus de nutriments des autres aliments que vous mangez, ce qui entraîne une meilleure satiété”, note Sofia Rossi, nutritionniste certifiée.

Le yaourt, en particulier le yaourt grec, contient des protéines dont la digestion nécessite plus de calories que celle des glucides. La digestion des protéines étant plus complexe, le corps se sent rassasié plus longtemps. Nous suggérons la choucroute, en ajoutant: “La science commence enfin à reconnaître l’importance de votre microbiome intestinal et le rôle qu’il joue dans votre santé globale, y compris votre taux métabolique.

Un équilibre défavorable des bactéries intestinales peut entraîner un ralentissement du métabolisme et une prise de poids.”

Conseil: trempez votre fruit préféré dans du yaourt grec ou du kéfir pour un dessert sain.

2. Épices

Le poivre de Cayenne est riche en capsaïcine, dont il a été démontré qu’elle brûle la graisse du ventre et augmente la capacité du corps à transformer les aliments en carburant. La consommation quotidienne de capsaïcine accélère la perte de graisse abdominale. La capsaïcine, également testée comme médicament contre la douleur aiguë, augmente votre taux métabolique et votre température centrale.

Conseil: “Mélangez de la salsa, des poivrons grillés ou du poivre de Cayenne à votre fromage blanc pour une saveur qui brûle les graisses et une nutrition exceptionnelle”, recommande la diététicienne Melissa Rifkin.

3. Œufs

Les œufs offrent un mélange parfait de protéines et de graisses, procurant un sentiment durable de satiété et réduisant les fringales et les baisses de glycémie qui conduisent souvent à grignoter sans réfléchir des aliments sucrés. Les œufs sont l’une des meilleures sources de protéines brûle-graisses qui stimulent votre métabolisme.

Il a été démontré que les régimes riches en protéines stimulent le métabolisme en raison de l’effet thermique des aliments – la quantité de calories que le corps brûle pour métaboliser les aliments.

Conseil: Contrairement à certains régimes, nous encourageons la consommation du jaune d’œuf: le jaune d’œuf est riche en choline, un nutriment utile pour faciliter l’émulsification et la digestion des graisses. La choline facilite également la désintoxication du foie et est bénéfique pour les personnes ayant un foie paresseux ou un “foie gras”, souvent associé à la prise de poids et à l’obésité.

4. Café

Autrefois considéré comme mauvais pour la santé, le café a démontré ces dernières années qu’il pouvait accélérer le métabolisme et réduire les symptômes de la maladie d’Alzheimer. La caféine contenue dans le café peut stimuler considérablement votre métabolisme, tandis que les antioxydants peuvent potentiellement réduire le risque de cancer de l’utérus et du foie.

Les experts s’accordent également à dire qu’une tasse de café avant de faire de l’exercice augmente les bénéfices de la combustion des calories et des graisses. La caféine est si puissante qu’entre 1984 et 2004, l’Agence mondiale antidopage (AMA) a interdit les concentrations élevées de caféine dans toutes les épreuves olympiques.

Le café n’augmente pas seulement le métabolisme, il supprime également l’appétit. Il existe de nombreux Brûleurs de graisse populaires, qui contiennent de la caféine dans leur formule pour aider les gens à manger moins et à perdre du poids.

Conseil: allez-y doucement avec le sucre et la crème, car une trop grande quantité peut en annuler les avantages. Essayez d’ajouter du lait d’amande à la vanille pour une alternative plus légère!

5. Légumes à feuilles sombres

Les légumes à feuilles sombres, tels que le chou frisé, les blettes et les épinards, sont riches en magnésium, un nutriment anti-stress qui a un lien direct avec la gestion du poids, et ajoutent des fibres et des nutriments importants pour la santé globale, la satiété et la capacité à brûler les graisses.

Grâce à l’abondance de fer contenu dans ces feuilles, qui aide à transporter l’oxygène dans tout le corps, vous serez plus efficace lors de vos séances d’entraînement et vous développerez également vos muscles. Plus vous avez de muscles, plus vous brûlez de graisses au repos.”

Conseil: ajoutez les légumes verts à feuilles que vous avez du mal à digérer dans un smoothie, un ragoût ou une omelette.

6. Thé vert

Le thé vert est véritablement l’une des seules boissons brûle-graisses naturelles à la disposition du consommateur. Il possède un fort profil antioxydant. La quantité élevée d’EGCG (gallate d’épigallocatéchine) déclenche les enzymes qui poussent les cellules adipeuses à libérer leurs graisses stockées et à augmenter la quantité de graisse utilisée comme source d’énergie.

Le thé vert améliore également la capacité du foie à brûler les graisses et la thermogenèse, un processus de production de chaleur dans le corps.

Siroter une tasse de thé vert matcha n’est pas seulement relaxant ; en boire régulièrement permet de réduire la masse graisseuse et de diminuer le taux de cholestérol. Il aide également votre corps à se réparer plus rapidement après des entraînements de haute intensité, tels que les entraînements en rafale.

Conseil: pour perdre de la graisse, il est recommandé de boire trois à cinq tasses (environ un litre) de thé vert. Vous pouvez également utiliser un supplément d’extrait de thé vert, dont la dose recommandée est de 300 à 500 milligrammes.