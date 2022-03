Colonisation, tome 6, Unité Shadow

Unité Shadow est le sixième tome de la série de science-fiction colonisation, de Denis-Pierre Filippi et Vincenzo Cucca, paru aux éditions Glénat, en février 2022. L’intrigue se poursuit dans cet album plein de rebondissement, d’action et de révélations.

La capitaine est en entretien avec des supérieurs. Elle doit rendre des comptes, quant aux derniers évènements. Il est donc rappelé que Raylan et ses écumeurs ont infiltré les effectifs de l’Agence, ainsi que le navire du commodore Illiatov. Enfin, ils ont sabordé le navire pour couvrir leurs traces. La capitaine pense que Raylan et ses écumeurs voulaient récupérer des informations sur les nefs perdues et sur des colonies encore en autarcie. Elle espère que son père, le commodore aura su laisser hors de portée toute donnée sensible. Mais une opération de cette envergure fait naître de nombreuses questions, exigeant des services de l’Agence une vigilance accrue. Aussi, il va falloir réévaluer l’accréditation de chacun de leurs membres. Puis la commande demande si elle est aux arrêts. Officiellement, elle ne l’est pas, mais elle est encore attendue pour un débriefing plus complet.

L’équipe de Milla est divisée en deux groupes, l’un d’eux est partie pour l’Ombre de Cassandre, vers le vaisseau du commodore, pour tenter de retrouver la trace de survivants. De l’autre côté, Milla est sur la base secrète Shadow, pour tenter de retrouver des écumeurs. L’intrigue oscille donc entre ces deux lieux, où chacun essaie de trouver des réponses. La bande dessinée est bien rythmée, ainsi facile à lire, avec de l’action, des rebondissements, du suspense, des surprises, quelques pertes et des découvertes incroyables, effrayantes… Le récit continue de prendre forme et reste toujours aussi captivant, avec une menace qui s’intensifie, des morts qui se multiplient et l’escouade de Milla qui réalise que l’ennemi est bien plus redoutable que prévu. Le dessin est toujours aussi plaisant, avec un trait vif, fin, travaillé, offrant aussi une flore et une faune spectaculaire.

Unité Shadow est le sixième tome de la série de science-fiction Colonisation, des éditions Glénat. Un récit captivant, moderne, entre actions, intrigues politiques et réflexions philosophiques, dans un univers futuriste et spatial intéressant, avec des personnages forts.

