Amore – Histoires d’amour italiennes en bande dessinée

Amore est un recueil d’histoires courtes autour du thème de l’amour, de Zidrou et David Merveille, paru aux éditions Delcourt, en septembre 2021. Neuf histoires courtes, entre séduction, tentation, passion, séparation, sentiments, rencontre, partage…

Sur une place, dans un bistrot, un homme prépare un plateau, avec un café, tandis qu’une femme, derrière lui, derrière le comptoir, lit tranquillement. Le serveur sort, avec son plateau, sur la terrasse. Sur cette terrasse, deux femmes, autour d’une table, discutent, un homme, sur une autre table, les regarde. Un stylo à la main, il observe et écrit des lignes sur des pages volantes. Le serveur s’approche de lui, il regarde par-dessus l’épaule. Le client se retourne. Le serveur, recule un peu et demande de continuer, de ne pas s’occuper de lui. Puis, il continue en expliquant qu’il se demandait juste pourquoi chaque après-midi, il s’installait à cette table, en alternant Ristretto et un Martini. Le serveur poursuit, en affirmant que lorsque le soleil se couche, le client referme son stylo, demande l’addition, un dernier martini blanc, pour enfin repartir dans sa Lancia.

C’est un recueil d’histoires d’amour de toutes sortes, qui est à découvrir. Neuf histoires singulières, en Italie, belles, touchantes, émouvantes, tragiques, évidentes… Des sentiments différents, mais autour de l’amour, s’entrechoquent parfois, au fil de ces histoires diverses, qui finissent bien ou mal. Le thème, autour de l’amour, est vaste, et c’est avec cela que l’auteur va jouer, pour présenter une passion physique, un témoin d’un amour éternel, un viol, un dialogue, un pardon… La bande dessinée est surprenante, captivante, saisissante, malgré les histoires brèves. La narration est travaillée, touchant à l’intimité des personnages qui se dévoilent, se confient, se mettent à nu. Une tranche de vie de personnes inconnues, portée de manière magistrale, que cela soit beau ou tragique. Le dessin est aussi puissant, emporté par les couleurs choisies, selon les récits, douces et flamboyantes, avec un trait fluide et expressif, offrant du mouvement.

