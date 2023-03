Asile ! – Ed. Glénat

Asile ! est un one shot d’André Houot, paru aux éditions Glénat, en février 2023. Un album qui présente l’incroyable histoire vraie d’un prince ottoman au Royaume de France. Un ouvrage captivant et touchant, entre conte onirique, légende et histoire authentique.

Cela s’est passé juste avant l’arrivée de leur illustre prisonnier. Barachin avait autorisé deux voyageurs à distraire les hommes, avec les légendes qui courent sur leur montagne. Le narrateur se souvient aussi que les gueux avaient hésité à entrer au château, tant il était lugubre. C’était une histoire de géants qu’ils étaient venus raconter. L’histoire d’un pacte entre les hommes et les géants… Les évènements relatés se seraient passées en des temps si lointains que seuls quelques mythographes s’en seraient fait l’écho. Ainsi, les hommes de ces temps-là auraient réussi à faire comprendre aux géants ce qu’ils attendaient d’eux. Les géants devaient façonner toutes les pentes accessibles en abymes ou en pics, pour en interdire l’entrée aux envahisseurs. En contrepartie, les hommes venaient approvisionner les géants.

Le récit est curieux et captivant à la fois, avec cette légende sur des géants, racontée dans un premier temps. Puis, il y a l’arrivée d’un prince ottoman, qui fuit sa patrie. Il trouve asile auprès de Barachin Alleman, dans le château de Rochechinard, dans la Drôme. Lors d’une visite à des voisins, le prince Djem va rencontrer la belle Philippine. Une romance interdite débute alors pour les deux amoureux… La bande dessinée est captivante et intéressante, proposant de suivre le récit méconnu et authentique de ce prince ottoman, qui demande asile. Le récit entremêle parfaitement l’histoire vraie de ce prince et les légendes de la région. Un drame également, avec ce droit d’asile problématique, entre religion, jalousie, paraître… Le trait est fin, plutôt délicat, il se veut réaliste et travaillé.

Asile ! est un récit complet, des éditions Glénat, qui revient sur l’histoire méconnue d’un prince ottoman au royaume de France. L’histoire vraie, entremêlée de légendes locales, de Djem, fils de Mehmet le Conquérant, qui demande asile aux chrétiens, qui le conduise vers une lugubre forteresse.

