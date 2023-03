Sobriété (la vraie) – Mode d’emploi

Sobriété (la vraie) est un ouvrage de Vincent Liegey et Isabelle Brokman, paru aux éditions Tana, en février 2023. Un guide émancipateur qui propose de bien vivre en sobriété et en autonomie. Il propose de commencer à faire face aux défis de demain, pour sauver la planète, faire des économies, vivre mieux…

Le guide débute avec un sommaire assez complet, proposant différentes parties et thèmes autour de la sobriété. Une introduction est également à découvrir, pour identifier la sobriété, découvrir les différentes tensions qui vont nous mener vers la traverser d’une ou plusieurs crises. La croissance des pénuries, la consommation, la publicité, le partage, sont autant d’éléments mis en avant dans cette introduction instructive. La première partie propose d’habiter sobrement, entre questionnements, faits, chiffres et propositions. Le transport, l’alimentation, la consommation, le numérique, l’abondance vont se présenter aux lecteurs, pour comprendre, apprendre, évoluer, proposer des solutions…

Le livre est riche d’informations, ouvrant le regard sur la sobriété, dans un contexte économique, social et géopolitique tendu. Ainsi les bulles de conforts de chacun sont quelque peu bousculées. Des remises en cause, entre pénuries d’énergie, ruptures d’approvisionnement, inflation galopante… Après une grande introduction sur la sobriété, pour comprendre tout cet ensemble, différentes parties viennent répondre à la fin de nos addictions à la surconsommation. Entre définitions, chiffres, informations, questionnements, idées et solutions, le guide propose de s’immerger et de changer nos habitudes. Des conseils, des astuces et de bonnes pratiques sont présentés et à appliquer au quotidien, pour faire des économies et sauver la planète, en réduisant son empreinte environnementale.

Sobriété (la vraie) est un guide pratique riche, intéressant et captivant, des éditions Tana. Un mode d’emploi pour comprendre la sobriété, mieux vivre les pénuries, ruptures et inflations, pour faire des économies, sauver la planète, vivre mieux et partager plus.

