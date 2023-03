Partagez





La comédie musicale culte Mamma Mia! acclamée par plus de 65 millions de spectateurs à travers le monde, fera un grand retour à Paris en octobre prochain sur la scène du Casino de Paris adaptée en français. Billetterie ouverte !

MAMMA MIA ! Le Musical

au Casino de Paris

du 21 octobre 2023 au 21 janvier 2024

Les tubes d’Abba résonneront à nouveau à Paris et cette fois, sur la scène du Casino de Paris. Pour cette nouvelle série de 90 spectacles, Stage Entertainment s’associe à Encore Productions, filiale de Fimalac Entertainment, qui a contribué au rayonnement de la comédie musicale culte par ses débuts en anglais en France en 2005. Créée en 1999 à Londres, le spectacle a parcouru la planète (adapté en 16 langues) et attiré plus de 65 millions de spectateurs. Les tubes du groupe ABBA sont même devenus la première comédie musicale occidentale à être traduite en mandarin en 2011.

MAMMA MIA ! De la bonne humeur en intraveineuse !

Pour célébrer le mariage de sa fille Sophie, qu’elle a élevée seule, Donna a invité Rosie et Tanya, ses deux plus proches amies avec qui elle formait jadis le trio “Donna et les Dynamos”. Quant à Sophie, elle se lance à la recherche de son père inconnu pour la mener à l’autel. Elle lit le journal intime de sa mère Donna et y découvre trois pères potentiels parmi ses anciens amants.

Ne sachant pas duquel il s’agit, elle les invite en cachette à la cérémonie… Pendant 24 heures chaotiques, de nouvelles idylles vont fleurir et d’anciens amours vont renaître sur cette île.

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION

Comédie musicale adaptée en français avec orchestre Live.

Représentations à partir du 21 ocotbre 2023 au 21 janvier 2024

Casino de Paris – 16 Rue de Clichy, 75009 Paris

téléphone : 0 892 69 89 26 (0,40€ la minute)

Tarifs : à partir de 21 euros

Durée : 2h35 avec entracte

RÉSERVER