Autocollants Usborne – 1 2 3

1 2 3 est un cahier souple, des éditions Usborne, avec plus de 190 autocollants, paru en février 2023. Un ouvrage qui propose aux enfants d’apprendre à compter de un à dix, avec l’aide d’animaux colorés et adorables. Il y a aussi des autocollants, pour compter et compléter de jolies scènes.

Sur la page de présentation, des animaux sont à retrouver. L’ours indique que les autocollants sont à la fin du livre. La première page débute avec le chiffre un, bien évidemment. Une instruction demande aux enfants de coller un élégant flamant rose sur le monocycle. D’autres éléments sont également à positionner dans cette scène, un soleil, un nuage, un oiseau et un papillon. Une coccinelle, avec un seul point, explique qu’il va falloir compléter les bandes numériques de chaque page, avec les nombres manquants. Sur la page suivante, c’est le chiffre deux qui est à découvrir. Une scène de montagne se dévoile…

Ainsi de suite, sur dix pages, les chiffres de un à dix, sont à découvrir. Puis, quelques pages viennent compléter l’ouvrage, pour vérifier les acquis des enfants. Le livre souple est ludique et pédagogique, proposant une activité de collage, tout en apprenant les chiffres. Un exercice qui va plaire aux bambins, qui vont rapidement se prendre au jeu et s’amuser à compter. L’activité semble assez répétitive, mais elle est essentielle, pour que les enfants puissent bien intégrer les chiffres, petit à petit. Le cahier permet de progresser tranquillement, selon le rythme de chacun. Aussi, jour après jour, ou semaine après semaine, les bambins peuvent revenir vers leur cahier et les autocollants. L’univers présenté, avec les animaux, est coloré, attrayant et adorable. Le dessin est rond, doux et nuancé de vives couleurs.

1 2 3 est un cahier souple, des éditions Usborne, avec autocollants, qui propose aux jeunes enfants de découvrir et d’apprendre les chiffres. Une activité ludique et instructive, qui plaira autant aux parents qu’aux bambins, à travers un univers attrayant, fait d’animaux adorables.

Lien Amazon