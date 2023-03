Europa – Vertiges

Vertiges est le deuxième tome de la série des éditions Delcourt, Europa, paru en février 2023. Une bande dessinée de Rodolphe, Léo et Zoran Janjetov, dans laquelle on retrouve Suzanne Staint-Loup pour la troisième mission pour l’inquiétante Europa.

Dans les studios UTVA, le journaliste Wayne reçoit, sur son plateau deux personnalités différentes. Forsyth s’indigne et s’énerve, il ne comprend pas pourquoi des invités tels que le révérend Mikow, sont présents ! Le journaliste tente de ramener du calme, il rappelle qu’il s’agit d’un débat d’idées. Aussi, chacun a le droit de s’exprimer. Mais Forsyth continue de croire qu’aucune idée ne peut sortir du crâne de l’autre invité. Il s’agit, selon lui, que d’un ramassis de conneries. Et ces conneries sont dangereuses ! Le journaliste invite, cependant, le révérend Mikow à répondre à Max Forsyth, lorsqu’il parle de foutaises… Le révérend s’énerve également, affirmant qu’il ne veut pas répondre au démon qui habite sa parole, son esprit et son corps. Les esprits s’échauffent, les deux semblent prêts à se taper dessus, mais le journaliste reprend ses questions, notamment sur la théorie de l’évolution, dans laquelle le révérend ne croit pas.

La religion et la science s’entrechoquent dans ce nouveau tome, qui revient aussi sur l’expédition spatiale de Suzanne Saint-Loup. En effet, on retrouve son équipe qui s’inquiète des différents phénomènes observés, qui n’ont pas de réponse, et de la disparition de membres des précédentes expéditions. Le suspense monte d’un cran, alors que des éléments nouveaux apportent toujours plus de questionnements. Les enquêtes, qu’elles soient sur Terre, ou sur Europa, se poursuivent, mais offrent peu de révélations. Cependant, elles avancent, offrant ainsi une bande dessinée assez captivante à suivre. Le récit est bien découpé, proposant de suivre une belle saga de science-fiction. Le dessin reste simple, qui se veut plutôt moderne et réaliste, avec un trait un peu strict, mais des environnements travaillés.

Vertiges est le deuxième tome de la série de science-fiction Europa, des éditions Delcourt. Un album qui offre une suite captivante et inquiétante à la mission de Suzanne Saint-Loup, sur Europa, lune de Jupiter, entre complots, mystères, meurtres, sabotages, créatures…

