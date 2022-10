Assassin’s Creed Valhalla – L’épée du cheval blanc

L’épée du cheval blanc est un roman d’Elsa Sjunneson, basé sur l’univers d’Assassin’s Creed Valhalla, paru aux éditions 404, fin août 2022. Un livre officiel Ubisoft, issu de l’univers du jeu vidéo best-seller Assassin’s Creed Valhalla, se déroulant donc à l’époque des Vikings.

Le rivage était battu par les vagues qui s’écrasaient sur la plage parsemée de pierres et d’herbes folles, à l’extrême nord de la Calédonie. Niamh est assise sur un rocher en surplomb, elle contemple l’eau froide, en méditant. Elle tapote ses genoux au rythme de la chanson qui défile dans sa tête. Près d’elle repose une épée usée par les combats. Le soleil montait lentement dans le ciel, baignant la plage de jolies couleurs dorées. Malgré sa concentration, pour laisser s’échapper son esprit, Niamh ne pouvait cesser de songer aux pillards repérés non loin de chez elle. si ces derniers venaient à sa rencontre, elle devrait défendre sa vie, ainsi que celle de tous les habitants de son village.

Mercie, 878 de notre ère, le pays est victime de raids Vikings, de guerres et de conflits culturels. Dans ce chaos, la mage-guerrière Niamh doit retrouver un artefact sacré, qui a été volé à son peuple. Pour cela, il va falloir entrer dans les rangs de l’ennemi… Pour protéger également sa famille et son village, elle va devoir être forte, se surpasser, pour pouvoir avancer, car les difficultés seront nombreuses. Le roman est assez bien rythmé, avec des rebondissements, offrant à découvrir différentes quêtes, dans la quête principale. Les rencontres sont nombreuses, également, et plus ou moins heureuses, bien évidemment, offrant du suspense et de l’action. Des alliances, des amitiés vont se nouer, aussi, dans cette aventure.

L’épée du cheval blanc est un récit issu, de l’univers d’Assassin’s Creed Valhalla, paru aux éditions 404. Un ouvrage captivant et riche, proposant de suivre Niamh, mage-guerrière, dans une quête épique, au cœur de guerres sanglantes, conflits culturels et invasion Viking.

Lien Amazon