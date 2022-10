Breiz’île – Des rhums arrangés à déguster et partager

Voilà plus de vingt années que la marque Breiz’île forte de son expérience, propose des recettes d’arrangés, tout d’abord en Guadeloupe et depuis 2002, en métropole. Cette année, une nouvelle gamme Sélection, la marque propose tout un savoir-faire, entre harmonie, saveur et sensualité.

Breiz’île est une marque française d’arrangés, qui depuis plus de vingt ans, éveille les papilles et réchauffe les corps. Des punchs et rhums arrangés savoureux, préparés à partir de rhum agricole des Antilles, de fruits frais, sirop maison, épices sélectionnées, selon les recettes. Des boissons variées et innovantes, qui pourront plaire à tous, remarquables, avec une fabrication artisanale et de qualité.

Cette année, Breiz’île continue d’innover et propose une nouvelle gamme intitulée Sélection. Il y a onze recettes à découvrir et déguster, avec modération, composées de créations et de best-seller revisités, de la marque. Pour ses 20 ans en métropole, la marque offre donc tout son savoir-faire et son expérience, dans la gamme Sélection. Une bouteille de cette collection, le Rhum arrangé Passion, a reçu une médaille d’argent dans sa catégorie au concours Agricole 2022.

Le rhum arrangé offre des reflets ensoleillés, qui font penser à la Guadeloupe. La recette est bien équilibrée, avec une sélection de fruits qui vont garder toutes les qualités gustatives. Aussi le punch au rhum est parfumé et doux, avec le sirop de sucre de canne. Très agréable en bouche, il est aussi rond et riche. Le rhum arrangé se déguste, et se partage, avec modération, frais, en apéritif, ou encore à la fin du repas, pour accompagner le dessert.

La gamme Sélection se compose de onze recettes, de 30° à 40°, avec des ingrédients savoureux, fruités, gourmands, surprenants. La recette pomme/raisin est plaisante, avec des fruits moins exotiques, qui se mêlent à la chaleur du rhum, pour une boisson savoureuse, croquante et chaleureuse. Le rhum arrangé caramel/vanille offre aussi un bon moment de dégustation, avec ce mélange breton et guadeloupéen. Une recette douce, avec ce goût de caramel qui reste bien, gardant une certaine saveur, qui se lie équitablement avec la force du rhum, venant ainsi l’apaiser. Les bouteilles, de 70cl, sont belles, simples et élégantes, laissant apparaître les fruits.

Breiz’île, marque française d’arrangés, présente une nouvelle gamme, pour ses 20 ans : Sélection. Onze recettes de rhums arrangés, dont une, Passion, qui a reçu une médaille d’argent dans sa catégorie au concours Agricole 2022. Un rhum arrangé, à déguster, savourer et partager, avec modération, pour ces fêtes de fin d’année, ou qui saura trouver sa place, pour les plus grands amateurs, au pied du sapin de Noël.

