La résolution émotionnelle, signé Franck Andersen et avec la collaboration de Aurore Aimelet, est paru en juin 2022 aux Editions Leduc.

Les émotions sont nombreuses, parfois pesantes, latentes, puissantes. Certaines, dites « négatives », nous poussent à agir pour nous protéger, fuir ou combattre, et ainsi faire disparaitre pendant un temps nos peurs et blessures. Pourtant, des solutions existent pour revenir durablement à l’équilibre. La résolution émotionnelle en est l’une d’entre elles.

Parce que nos émotions parlent avant tout de nous-mêmes, elles sont le point de départ de cette technique. En effet, la résolution émotionnelle, ou RE, nous invite à utiliser les ressources déjà présentes en nous, grâce l’écoute de nos sensations. Et dans son livre La résolution émotionnelle, l’auteur, qui est également praticien certifié, nous propose de découvrir cette méthode, qu’elle soit réalisée en cabinet ou en toute autonomie.

La résolution émotionnelle, pour retrouver sa liberté d’agir, de ressentir et prendre soin de son entourage.

N’ayant jamais entendu parlé de cette technique auparavant, c’est une chouette découverte que j’ai pu faire grâce à ce livre. L’auteur est pragmatique, bienveillant, et explique avec soin les étapes de la résolution émotionnelle. Il nous offre une multitude de conseils et d’exemples. Franck Andersen nous amène finalement à placer la résolution émotionnelle dans notre quotidien, pour notre plus grand bien.

A découvrir également aux Editions Leduc :