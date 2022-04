Ma bible de l’Hypersensibilité, signé Nathalie Clobert.

Philosophe, psychologue clinicienne, formatrice, hypnothérapeute et auteure, Nathalie Clobert nous propose son nouvel ouvrage intitulé Ma Bible de l’Hypersensibilité, paru en novembre 2021 aux Editions Leduc.

L’hypersensibilité est une notion qui demande encore à être explorée. Mais les dernières recherches nous permettent aujourd’hui de toucher du doigt les mécanismes à la fois mentaux et émotionnels d’une telle caractéristique. Une chose est sûre, la sensibilité élevée est plurielle et chacun la vit différemment.

A travers son livre, l’auteure nous invite à découvrir et à accepter notre sensibilité comme une source de richesse, de ressources. Pour cela, elle mêle à la fois des notions de psychologie, des témoignages, des exercices et des conseils pour faire de cette sensibilité une alliée. Petit plus : sont également présents dans ce livre des tests pour évaluer notre sensibilité et ainsi mieux comprendre notre fonctionnement.

Parce que accepter son hypersensibilité, c’est pouvoir développer son intelligence émotionnelle et l’utiliser à son avantage dans son quotidien.

Nathalie Clobert, avec un regard aussi doux que bienveillant, nous propose de partir à la découverte de nos besoins, afin de trouver notre place. Elle ne manque pas d’offrir de beaux éclairages pour accompagner son enfant hypersensible. Ses explications, tout au long de l’ouvrage, sont claires, fines et nous permettent d’appréhender positivement cette partie de soi que l’on a tendance, fort malheureusement, à mettre de côté. Ma Bible de l’Hypersensibilité est finalement une façon de partir à la rencontre de soi-même, d’accepter et de grandir au côté de sa sensibilité.

A découvrir également aux Editions Leduc :