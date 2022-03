Oracle de l’hypersensibilité, réussir à faire les bons choix

L’Oracle de l’hypersensibilité, signé William Réjault et illustré par Thibault Milet, est paru en octobre 2021 aux Editions Leduc.

Et via cet oracle, William et Thibault nous invitent à nous poser des questions, à faire évoluer notre regard sur ce que l’on est en train de vivre. Il se veut comme un outil d’accompagnement à la prise de décision. Non pas comme une marche à suivre précise, mais plutôt comme un moyen de réfléchir autrement et ainsi nous reconnecter à notre confiance, à nos besoins et à nos ressentis.

La ou les cartes tirée(s) font échos face à la situation vécue, permettant de susciter une certaine cohérence et ainsi redonner du sens à nos expériences de vie.

Des questions en suspens, des blocages dans notre vie ou simplement le besoin d’un éclairage sur une situation… Cet Oracle aide à accepter, comprendre différemment. Il peut même être considéré comme un facilitateur dans la prise de décision en nous permettant de sortir de nos cadres de perception.

L’Oracle de l’hypersensibilité est particulièrement étonnant, atypique et complet. Les explications sont claires et les illustrations vraiment originales. Bref, un oracle moderne pouvant être utilisé au quotidien.

