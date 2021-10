Vulnérable – S’émerveiller d’une sensibilité retrouvée, signé Camille Sfez

Camille Sfez, psychologue clinicienne et formatrice, nous propose son nouvel ouvrage intitulé Vulnérable – S’émerveiller d’une sensibilité retrouvée, paru en septembre 2021 aux Editions Leduc.

« Avec un sentiment de totale vulnérabilité, la vulnérabilité qui est celle de la vie même, la pitoyable et sombre grandeur de la condition humaine, qui n’est que tâtonnements, bras tendus vers la lumière, une vaste navigation dans l’inconnu. » La nostalgie de l’ange d’Alice Sebold

Dans ce livre, Camille Sfez nous conte la vulnérabilité avec douceur et poésie. A travers son expérience, elle nous invite à accueillir la vulnérabilité et ainsi s’ouvrir, accepter, être soi pour vivre pleinement les nuances de l’existence. Parce qu’il suffit simplement de l’exprimer, être touché et finalement, oser Être vivant.

La vulnérabilité est un monde, un univers entier dans lequel la déesse Vulnus ne cesse de nous accompagner.

Mais pour ne faire qu’un avec sa puissante vulnérabilité, il est nécessaire de déconstruire ses croyances et conditionnements, et ainsi embrasser ses émotions avec le plus grand lâcher-prise.

Vulnérable – S’émerveiller d’une sensibilité retrouvée est à la frontière entre autobiographie et essai philosophique. On y découvre le parcours, les expériences et questionnements de l’autrice. Que l’on soit un homme ou une femme, nous pouvons trouver dans ce livre une façon nouvelle d’appréhender notre sensibilité et ainsi renouer avec son identité profonde ; Comme si cet ouvrage avait été écrit dans un souffle, spontané et poétique, venant réchauffer et enlacer. Une belle découverte qui met en lumière la force de nos vulnérabilités.

Camille Sfez est également l’autrice du best-seller La Puissance du Féminin.

A découvrir également aux Editions Leduc :