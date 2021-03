Déesse du Tao – Déployez votre alchimie sacrée féminine, signé Aisha Sieburth, fondatrice de l’école du Tao de la Vitalité, est paru en février 2021 aux Editions Leduc, collection féminin PUISSANT.

Le Taoïsme est un art de vivre, une philosophie de vie, permettant de libérer son plein potentiel en se conformant aux lois de la nature. Cette sagesse ancestrale nous accompagne dans le vivre bien et l’intériorité.

Déesse du Tao est l’occasion de partir à la découverte des origines et principes fondamentaux du Tao, d’appréhender la complémentarité yin – yang et de se réapproprier son intimité ainsi que sa féminité.

“La femme a une puissance singulière qui se compose de la réalité de la force et de l’apparence de la faiblesse.” Victor Hugo

Et dans ce livre, l’auteure invite les femmes à rééquilibrer leurs énergies, à se reconnecter à leur ying et à la vibration universelle du Chi, cette essence vitale aux multiples bienfaits.

Mais Déesse du Tao est aussi et surtout un ouvrage pratique. En effet, l’auteure propose aux femmes des exercices et conseils (sourire intérieur, respirations, ancrage, auto-massages…) pour équilibrer leurs polarités. Ces pratiques, diverses et variées et notamment alchimiques, ont pour objectif de permettre à chaque femme de se reconnecter avec leur corps et à leur potentiel spirituel. Un livre d’une belle douceur.

A découvrir également aux Editions Leduc :