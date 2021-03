5 règles pour soigner la peau et le corps: les secrets de l’actrice et top model Agatha Maksimova

Elle a posé pour Lanvin Paris, Harper’s Bazaar, Elle, L’Officiel et de nombreuses autres magazines de mode, joué l’égérie de Christian Louboutin en 2016. Elle a remporté plusieurs concours de beauté prestigieux, été élue la deuxième dauphine de Miss Europe et connu du succès au cinéma. Aujourd’hui, le top model, actrice et entrepreneuse Agata Maksimova partage ses secrets de soins personnels avec nous.

Avant tout, je démaquille toujours mon visage avant de me coucher quoi qu’il arrive! Dans la vie de tous les jours, je me maquille au minimum, mais quand on tourne, il y a toujours beaucoup de makeup, cela fatigue, ma peau et tout. Parfois, je me sens trop fatiguée pour me démaquiller bien, en plus, je n’ai pas beaucoup de temps pour le repos… Mais non, faut jamais faire d’exception. D’ailleurs, après avoir démaquillé avec un produit, je me relave le visage à l’eau tiède. J’utilise le gommage une fois par semaine. C’est un moment très important pour nettoyer toutes les cellules mortes de la peau, pour les exfolier.

Je prends soin de la peau autour des yeux. Malgré le fait que je n’utilise pratiquement pas de produits spéciaux pour mon visage et mon corps, je ne fais pas tous ces masques et n’applique pas des dizaines de crèmes, mais l’exception pour moi c’est la peau autour des yeux. J’utilise également des patchs pour les yeux avant les événements importants. Les bons patchs, ça peut vraiment vous aider; ils éliminent les cernes sous vos yeux, toutes ces poches et autres signes de fatigue. J’adore les patchs au concombre de mer, aux plaques de perles noires et à l’’or.

Je pense qu’il est très important d’utiliser des produits cosmétiques adaptés à votre peau. J’en utilise vraiment peu mais le minimum dont je dispose est d’être minutieusement testé. Et ce n’est même pas une question de prix. Par exemple, mon gommage préféré ne coûte que quelques euros.

N’oubliez pas que vous devez bien manger et prendre soin de votre santé! Oui, une éruption cutanée sur le visage est souvent la conséquence de maladies des organes internes. Les amateurs de bonbons, par exemple, sont à risque d’acné et d’inflammation. Je ne me refuse rien, je mange de la viande et des sucreries, mais il est très important de savoir s’arrêter. Je vous conseille de dîner 5 à 6 heures avant de vous coucher, pour que votre corps reste léger au sommeil. Je ne mange presque rien pour le petit déjeuner, mais je mange bien à midi, pour le déjeuner je mange absolument tout ce que je veux.

Je n’aime pas l’eau, mais je comprends qu’il faut la boire. Je ne bois pas du tout de café. Je ne fume pas et n’aime pas vraiment les alcools. Parfois je bois du vin mais pas souvent.

Vous devriez absolument trouver du temps pour le sport. Cela peut être la natation ou le yoga. Si vous ne voulez pas de sport, on peut le remplacer par la danse ou aller à la patinoire. J’ai fait du patinage artistique toute ma vie, alors j’essaie toujours de me rendre à la patinoire quelques fois par semaine, mais à cause de la pandémie, je n’y suis pas y allé depuis un an, c’est dommage.

Promenez-vous! Marchez! Difficile d’exagérer l’importance de la promenade. Une marche quotidienne de 30 minutes améliore le tonus musculaire, baisse la tension artérielle, lutte contre l’obésité, renforce les os et réduit le risque de diabète et de maladies respiratoires. En plus, ca vous rend en bonne humeur!

Ne pensez pas que la routine quotidienne est pour les enfants. Je me lève assez tôt pour emmener ma fille à l’école et normalement, je me couche avant minuit, à peu près à la même heure s’il n’y a pas de tournage ou d’autres activités. Couché et levé aux heures fixes, vous vous sentirez beaucoup plus alerte et énergique pendant la journée que sans horaires.

Et la dernière chose que je voudrais y noter: minimisez le stress dans votre vie et essayez toujours de vous accorder au positif, c’est la chose la plus importante!