Le boom de l’e-psychologie pendant le Covid 19

Si les détresses psychologiques étaient déjà assez fréquentes avant la crise sanitaire due au Covid-19, celle-ci les a fortement exacerbées à cause d’un interminable confinement et le manque flagrant de visibilité à moyen et long terme.

À cause de la fermeture de nombreux cabinets et de l'impossibilité de se déplacer, la consultation d'un psychologue en ligne permet de franchir ces moments critiques confortablement chez soi et à tout moment.

PREMIER CONTACT

La prise de contact avec un psychothérapeute permet de recueillir les renseignements sur la nature des attentes du patient, de déterminer le nombre des séances et le tarif.Vous pouvez aussi choisir le support de communication : mail, téléphone, skype, ou visio-consultation.

CONFINEMENT ET CONSÉQUENCES

Les vagues épidémiques se succèdent et les confinements aussi. L’isolement, l’éloignement, l’impossibilité de rencontrer ses amis, sa famille, de s’aérer, faire la fête, aller au foot ou au cinéma, peut être très difficile à supporter pour de nombreuses personnes.

Les signes d’abattements, d’irritabilité ou de dépression commencent à apparaître avec une hausse des violences conjugales et des suicides.Les chaînes d’infos en continu et les multiples décomptes des chiffres et de la morbidité sont fortement anxiogènes. Aussi, les conséquences économiques du confinement affectent violemment le moral et la santé mentale des français.

Par ailleurs, beaucoup de familles n’arrivent pas à faire leur deuil suite à un décès à cause de funérailles abrégées et l’interdiction d’accompagner les personnes en fin de vie.

AVANTAGES DE LA CONSULTATION EN LIGNE

Consulter un psy en ligne présente plus d’intérêts par rapport à une consultation classique :

Pratique

Vous pouvez joindre un thérapeute de n’importe quel lieu et au moment de votre choix. En plus, vous éviterez de perdre du temps dans les déplacements et de l’argent (tarif moindre).

Accessibilité et continuité

Utilisez votre support préféré et assurez la régularité de vos séances sans interruption ou report.

Intimité et flexibilité

Bénéficiez d’une séance en toute discrétion en gardant votre anonymat et cela en aménageant votre emploi du temps à celui de votre psychologue.