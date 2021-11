On l’appelait Vermicelle, un roman graphique signé Fanny Vella

On l’appelait Vermicelle, un magnifique roman graphique signé Fanny Vella, est paru en octobre 2021 aux Editions Leduc.

De sa naissance jusqu’à sa vie d’adulte, et comme chacun d’entres nous, Vermicelle fait l’expérience de l’autre, de ses paroles, de ses jugements. Elle expérimente également les aléas de la vie et ses ressentis. On tombe alors dans un univers émotionnel, son propre univers, jonché d’angoisses, d’espoirs, de culpabilités, d’incompréhensions, de joies, de tristesses et de colères… Des moments de vie qu’elle se doit d’accepter pour grandir.

Mais Vermicelle est une jeune fille pleine de ressources, utilisant le rêve éveillé, son imaginaire, pour avancer.

Son incroyable capacité de résilience lui permet de dépasser ses blocages malgré, notamment, les violences éducatives ordinaires dont elle est victime.

Ce roman graphique est tout simplement un livre nécessaire. Il vient mettre en lumière l’impact des mots des adultes sur le développement de l’enfant. Fanny Vella utilise une écriture engagée et bienveillante et invite à l’introspection pour se délivrer de ses maux et ainsi ne pas reproduire certains schémas vécus pendant l’enfance. Les illustrations quant à elles apportent une douceur sans nom à ce beau projet.

On l’appelait Vermicelle est un superbe ouvrage pour prendre conscience des conséquences des mots prononcés mais aussi de son rôle en tant que parent (ou accompagnant). A lire et à relire !

