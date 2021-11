Révillon Chocolatier enchante nos papilles pour Noël

Comme chaque année à l’occasion des fêtes, Révillon Chocolatier se surpasse pour nous surprendre avec de nouvelles gourmandises chocolatées. Nous avons eu le plaisir d’en goûter quelques-unes, force est de constater que la marque n’a pas manqué d’inspiration pour nous surprendre, un délice !



L’indémodable papillote Révillon sur nos tables de fête



Impensable de vous parler des nouveautés de Noël 2021 de Révillon sans vous présenter les papillotes spécialement pensées pour l’occasion. Ah, la papillote, un grand classique de nos tables de fêtes de fin d’année. Il faut dire que le chocolatier nous surprend chaque année autour de délicieuses recettes. Et parmi celles que vous pourrez déguster, il y a : les escargots, les malakoffs, une sélection de chocolats blancs, noirs et au lait, des rochers, des nougats, et même des truffes. Nous avons également été surpris de voir que Révillon proposait une version bio de sa fameuse papillote, voilà une nouvelle qui devrait en séduire plus d’un.

Notre avis sur cette nouvelle collection 2021

Révillon fait partie de nos chocolats préférés à la période de Noël, car les recettes sont très variées, difficile donc de s’en lasser. Nous avons eu un gros coup de cœur pour l’assortiment “Noël féérique noir & lait” dans lequel on peut goûter à des pralinés croquants ou fondants, enrobés de ganache aux éclats de cookies notamment. Et parmi les recettes indémodables, il y a les “Guimauves au chocolat noir et au lait” qui ont juste parfaites. D’ailleurs, elles rencontrent un grand succès chaque année, à tel point qu’elles sont rapidement en rupture de stock. Il suffit de croquer dans l’une d’entre elles pour comprendre, un délice. Quant à la recette des “Rochers” elle est surprenante, car la papillote est bien plus croustillante.

Révillon Chocolatier n’aura aucun mal à surprendre les gourmands cette année encore. Ces iconiques papillotes vont faire la joie des petits et des grands autour de dégustations inédites. Joyeux Noël à tous !